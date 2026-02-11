Названа странная сексуальная привычка зумеров

Представители поколения Z, или зумеры, все чаще используют смартфоны во время интимной близости. Об этом говорится в анализе Института семейных исследований, опубликованном в New York Post.

Согласно исследованию, проведенному среди примерно 100 тысяч американских студентов, каждый третий зумер во время секса отвлекается на телефон. Молодые люди признались, что читают сообщения, проверяют уведомления или листают соцсети. Аналитики отмечают, что эта привычка связана с высокой цифровой вовлеченностью зумеров и потребностью постоянно оставаться онлайн.

Эксперты подчеркивают, что подобное поведение не означает отсутствия интереса к сексуальной жизни у молодежи. Напротив, результаты опроса показывают, что зумеры активно вступают в отношения и чаще знакомятся с партнерами в реальной жизни, а не через приложения, что опровергает популярный миф об их социальной и интимной замкнутости.

В Институте семейных исследований добавили, что использование смартфона во время секса скорее отражает особенности поколения, выросшего с гаджетами, чем проблемы в отношениях.

