Как поедание апельсина под горячим душем поможет в борьбе со стрессом

Один из довольно своеобразных способов справляться со стрессом — поедание апельсина под горячим душем, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии им. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

«Такой метод часто связывают с ароматерапией, но на самом деле это не совсем ароматерапия в классическом понимании, а один из методов сенсорного воздействия на психику. Это скорее сенсорная перезагрузка: контраст горячего и холодного, а запах и кисло-сладкий вкус апельсина служат обрамлением. В ароматерапии традиционно используют эфирные масла, и результаты исследований здесь неоднозначны. Например, масло уда проявило успокаивающий эффект и традиционно применяется в восточных медитативных практиках. Масло майорана в корейском исследовании достоверно снижало стресс и артериальное давление у медсестер, работавших с пациентами с COVID-19», — рассказал специалист.

Запах цитрусовых может снимать стресс, потому что для европейца, особенно северного, цитрусы ассоциируются с праздником, солнцем, югом, чем-то ярким. В них много альдегидов и терпенов, которые дают искристый, жизнерадостный аромат.

«Терпены — это группа веществ, которые растения, особенно хвойные и цитрусовые, выделяют для защиты от насекомых, плесени и паразитов. Для человека они стали «визитной карточкой» растения: хвоя пахнет хвоей, апельсин — апельсином. Сами по себе терпены не обладают успокаивающим эффектом в фармакологическом смысле, то есть не действуют через рецепторы. В ароматерапии механизм другой: влияние идет через обоняние, ассоциации, эмоции и психологию», — заметил врач.

Однако универсальных запахов, подходящих абсолютно всем, не существует, потому что у каждого человека свой опыт. Приятный для большинства аромат — корицы или ванилина — у кого-то может вызывать негативные ассоциации, и наоборот.