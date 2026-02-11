Психолог рассказала о причинах прокрастинации

Прокрастинация – это состояние, при котором человек как будто разделен на две личности. Одна уже все продумала, составила планы. Вторая, взяв в руки телефон, откладывает все дела. Это не просто отложенное действие, а скорее нежелание приступать к задачам прямо сейчас, хотя человек понимает, что нужно делать.

О причинах прокрастинации и методах ее преодоления рассказала практикующий психолог и магистр психологии Ирина Меркулова.

По ее словам, в современном мире такая ситуация стала почти обыденной. Людей одновременно «тянет» в разные стороны: уведомления, сериалы и рабочие задачи. В результате человек уходит в прокрастинацию, чтобы избежать выбора. Существует механизм, который можно назвать синдромом отложенной жизни, сообщает «Южный федеральный».

Ирина Меркулова отметила, что выгорание – это состояние, когда вы уже устали, раздражительны, циничны, и вас все раздражает. Даже отпуск откладывается не из-за лени, а потому что внутри пустота. А депрессия – это следующая стадия, когда то, что раньше приносило радость, больше не радует, и мир видится в серых тона.

Она также добавила, что прокрастинатор посмеется над роликом «сделаю завтра», человек, который пережил выгорание, фыркнет, а человек в депрессии даже не откроет телефон.

По словам эксперта, помощь психолога или психотерапевта необходима, когда человек не может выполнять важные задачи, когда страдает качество учебы или работы, и жизнь кажется бесконечным бегом с постоянными неудачами.

