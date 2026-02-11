Названа поза в сексе, которая раздражает мужчин и женщин

Поза «69» оказалась самой раздражающей, как для мужчин, так и для женщин. К такому выводу пришли пользователи форума Reddit, пишет Metro.

Многие мужчины сошлись во мнении, что главная проблема позиции «69» — многозадачность. Участники обсуждения сравнили секс в такой позе с одновременным массажем.

«Мне не нравится, когда чья-то промежность оказывается у меня перед лицом в то время как я получаю удовольствие», — объяснил один из пользователей.

Большинство женщин тоже заявили, что не любят эту позу. Они признались, что ни разу не получали оргазм в позиции «69», так как не могли сосредоточиться на ощущениях.

«В итоге получается просто минет в неудобной позе, к тому же кто-то меня щекочет и я должна делать вид, что получаю от этого всего удовольствие», — пожаловалась участница обсуждения.

