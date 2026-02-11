Психолог перечислила основные признаки выгорания

Выгорание может возникнуть как у взрослых, так и у подростков. Психолог Анна Лаврентьева перечислила основные признаки выгорания. По её словам, больше всего выгоранию подвержены люди с эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и низкой самооценкой, когда не развиты конструктивные способы справляться со стрессом, есть непонимание своих эмоций и эмоций других, а также первоначально высокая мотивация в работе и высокие ожидания от своей деятельности.

«Среди внешних причин выгорания выделяют две группы: социальные и организационные. Социальные связаны с большим количеством контактов с людьми, с тем, что отсутствует поддержка со стороны группы, коллег, руководства, когда постоянно оценивают и сравнивают, когда много конфликтов. Организационные факторы сопряжены с перегрузкой на своём рабочем месте, когда нужно постоянно адаптироваться к переменам и неопределённости», — сказала эксперт.

При этом во многом это связано с тенденциями, существующими в обществе: ориентация на потребление, жизнь напоказ, информационная перегрузка, гаджеты, необходимость находиться постоянно в режиме многозадочности, одержимость эффективностью, идеей стать лучшей версией себя, стигматизация посредственной жизни.