Каким должен быть подарок на День святого Валентина

Это должны быть символические презенты, которые передают чувства и эмоции.

Такой рекомендацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Подарки на такой праздник должны быть чисто символическими. Никаких вложений капитальных в эти подарки делать не стоит, потому что мы намекаем человеку противоположного пола на своё отношение. Какая-то мелочь, которая даст понять другому наши чувства. Если это уже влюблённые, они в отношениях, тут тем более можно чисто символическими подарками обменяться, если есть такое желание. Подойдёт всё: от кружки до всевозможных открыток. Необязательно брать кредит, чтобы подарить подарок на этот праздник. Это чисто символическое действие. Подарки должны носить какой-то романтический характер. Всё-таки от сковородок приземлённых стоит отказаться, даже если они в форме сердца».

Ранее в ОП РФ сочли невозможной замену Дня святого Валентина в России.