Как найти баланс между успешной карьерой и личным счастьем

Баланс между карьерой и личной жизнью часто звучит как красивая идея. В реальности это не про идеальный график и не про то, чтобы все успевать. Это про состояние, в котором работа не давит каждый день, а жизнь не ощущается как пауза между дедлайнами.

Как найти эту середину и чувствовать себя комфортно в ней, нам рассказала бизнес-психолог, клинический психолог Евгения Змиренкова.

Большинство людей выгорают, потому что долго живут на износе, терпят усталость, привыкают к перегрузке, и, к сожалению, это становится частью обычной жизни. Чтобы до этого не доводить, наш эксперт дала советы, которые реально помогут удерживать равновесие.

Не откладывать отдых «на потом»

Проблема в том, что работа не заканчивается. На место одного дедлайна приходит следующий. Если отдых все время переносить, то его просто не будет.

«Организм какое-то время терпит, потом начинает сбоить. На первое место выйдет: постоянная усталость, головные боли, плохой сон и раздражение. Поэтому отдых должен быть частью обычной жизни, а не наградой за страдания. Небольшие паузы каждый день работают лучше, чем редкий отпуск раз в год», — объясняет психолог.

Границы между: рабочее и личное время

Когда работа всегда под рукой, мозг никогда не отключается. Если ты дома, но проверяешь почту или отвечаешь в чате, голова не освобождается от задач, и, как итог, не отдыхает вообще.

«Очень помогает простое правило: после определенного времени работа закрыта. Без „еще одно сообщение“, без „быстренько просмотрю почту“. Да, первые дни будет появляться тревога и ощущение, что все рухнет без тебя. Но, как показывает практика, обычно ничего не рушится, зато появляется нормальный вечер и выходные», — рассказывает Евгения.

Перестать перегружать день бесконечными делами

Многие из нас гордятся загруженностью. Нам кажется, что чем больше задач — тем я полезнее и нужнее. Но перегруженный день редко бывает продуктивным. Он просто шумный, где встречи ради встреч и срочности без смысла. Наш эксперт:

«Попробуйте каждый день выделять пару реально важных дел. Остальное — по возможности упрощать или делегировать, и помните: не все требует немедленной реакции».

Не игнорировать усталость

Мы часто делаем вид, что все нормально, хотя внутри ничего не радует, сложно сосредоточиться, люди раздражают, в работе нет радости. Это прямые признаки перегрузки и усталости. Иногда нужно просто сбавить обороты. Взять пару выходных, упростить график. Не лишним будет пересмотреть нагрузку, взяв небольшую паузу в делах.

Смотреть на жизнь шире

Когда все внимание уходит в карьеру, она становится центром всей жизни, а любая проблема на работе воспринимается как катастрофа. Но ваша жизнь — это не только работа. Очень помогает, когда есть что-то еще: друзья, семья, интересы, планы вне профессии. Тогда жизнь не рушится из-за одного сложного периода в карьере. Работа остается важной частью, но не единственной.

Разрешить себе быть обычным, а не героем

Мы привыкли требовать от себя максимума. Всегда быть продуктивными, расти, стараться делать больше. Но человек не может жить на максимальных оборотах постоянно.

«Иногда нормально сделать минимум, а иногда нормально и устать. В какой-то период нормально вообще ничего не хотеть. Жизнь не похожа на марафон на скорость. Скорее длинная дорога, где важнее не выгореть на первом подъеме», — поясняет психолог.

Баланс — это не когда все идеально, это когда вы способны заметить усталость, отдыхать, не жертвуя собой ради работы, и всегда оставлять место для жизни. Баланс — это не про идеальный график, а про право сбавить обороты без чувства вины и услышать свою усталость раньше, чем она перерастет в выгорание.