Любовь в эпоху цифровых технологий: правила онлайн-знакомств

Все чаще можно встретить крепкие пары, которые познакомились на просторах интернета. В наш цифровой век общение в сети, в том числе на сайтах знакомств, стало обыденностью.

Но в то же время в интернет-среде можно попасть впросак и получить от знакомства совсем не то, что ожидаешь. Магистр психологии, специалист по психосоматике, врач Ольга Тетерина рассказала, как сделать так, чтобы онлайн-знакомства оправдали ожидания.

Определитесь, что для вас важнее

Первое и самое важное: перед тем, как знакомиться в интернете, решите, чего вы ждете от общения там. А вариантов здесь может быть много:

вы можете искать компаньона для проведения досуга,

желаете найти друзей,

найти партнера по бизнесу (на удивление, это не редкость, и есть сайты знакомств, направленные именно на такой вид социальных связей),

найти «своего» человека, партнера на долгие годы,

найти поддерживающее комьюнити со схожими взглядами и целями, например, внедрение какой-то привычки, клубы людей, любящий трекинг.

Будьте честны в общении

Во-первых, создайте себя настоящего, хоть и лучшую версию из возможных. Не стоит выставлять фотографии 10-летней давности. Представляться человеком, которым вы не являетесь, тоже не лучший вариант. Честно говорите о том, что вы ищите. Например, если вам нужны серьезные отношения, не бойтесь говорить о своем намерении.

«Важно чувствовать свои границы. В онлайн-пространстве ощущение границ смазано. Поэтому если вы понимаете, что к вам поступают странные просьбы, нарушающие ваши границы, например, предложение прислать интимные фото — прекращайте общение», — рекомендует психолог.

Переходите в оффлайн

Не забывайте, что онлайн-общение затягивает и может подменять реальный мир. Старайтесь перенести общение из онлайн-среды в реальный мир. Ольга:

«Это может быть, например, правило: я 2 недели/месяц общаюсь онлайн, узнаю человека, а потом предлагаю встречу в реальности. Временные интервалы у каждого могут быть свои, и зависеть они будут в том числе от вашего намерения на знакомство».

Не заставляйте себя общаться

В первую очередь вас должны интересовать собственный интересы. Бережно относитесь к себе, если вы чувствуете, что человек не подходит, завершите переписку вежливым отказом — это нормально.

«В то же время с пониманием относитесь к отказам с другой стороны. Не стоит пытаться что-то доказать, донести свою значимость. Это выбор другого человека, он не определяет вашу ценность. Тем более, что причин, почему человек пропал или прекратил общение, может быть много — это и иллюзия огромного выбора, и переутомление от онлайн-общения, и какие-то изменения в реальной жизни», — подчеркивает эксперт.

Делайте перерывы, чтобы восстановиться

Если вы заметили, что онлайн-общение не приносит радости и постоянный свайпинг вызывает стресс и утомление — сделайте отдых на какое-то время от сайта знакомств. С возможностью вернуться, когда восстановите баланс.

Не забывайте о безопасности

И последнее важное правило — назначайте первую встречу в людном месте. Не стоит ехать к человеку, которого вы еще ни разу не видели, на приватную территорию.

«На самой встрече до более близкого знакомства не делиться своими личными данными, например, адресом проживания или работы. Помните о своей безопасности!» — предупреждает Ольга.

Онлайн-среда — это один из инструментов для знакомства. Он не является панацеей, но при соблюдении определенных правил, а также при наличии навыков коммуникации — может стать прекрасным инструментом для встречи партнера.