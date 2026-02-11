Как сохранить страсть в длительных отношениях

Обиды могут быть причиной отказа от секса в длительных отношениях. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах.

«Существует психическая астенизация, при которой у человека просто не хватает мотивации и эмоций для того, чтобы заниматься сексом. Частые конфликты, ссоры, обиды, выяснение отношений только ухудшают самочувствие и интимную жизнь», — заявил эксперт.

Булах отметил, что часто секс становится механизированным, без разнообразия и поиска новых ощущений. Как утверждает врач, формируется так называемый «сексуальный стереотип»: мужчина по привычке руководствуется определенным набором стимуляций, который позволяет быстрее довести партнершу до сексуальной разрядки.

«Такая «оптимизация» или упрощение близости не дает эмоциональной разрядки и приводит к большому напряжению», — объяснил сексолог.

Еще одной причиной отсутствия страсти в отношениях может быть постоянная усталость, которая характеризуется в том числе отсутствием восстановления после нормального сна.

Булах заявил, что дисгармонию в отношениях может вносить и антиинцестный механизм, когда сроднившиеся за годы брака партнеры перестают воспринимать друг друга как сексуальный объект.

Психотерапевт обратил внимание, что любые отношения имеют определенные этапы: фаза восхищения, эмоционального подъема, фаза адаптации, снижения яркости общения, а также фаза кризиса.

Он объяснил, что кризис затрагивает все сферы жизни партнеров, а не только интимную. По его словам, люди могут быть недовольны друг другом в семейных, бытовых и других вопросах. Постепенно в отношениях нарастает напряжение, которое приводит к возникновению следующей стадии – конфликта.

«При достижении компромисса и каких-то договоренностей пара может снова войти в период эмоционального подъема, после — адаптации, привыкания, а затем — очередного спада, кризиса и так по кругу. Затяжной конфликт развивается в стадию хронического напряжения. Его опасность заключается в том, что он может привести к появлению безразличия. Это крайняя степень отдаления партнеров, когда каждый начинает жить «своей жизнью», хотя и под одной крышей. На этой стадии даже обращение за помощью к специалисту не всегда эффективно», — предупредил Булах.

Сексолог рассказал, что понять, каков уровень напряжения в паре, можно по тому, как она себя ведет, когда появляется возможность для близости.

«Например, при смене обстановки — во время совместного отдыха партнеры продолжают игнорировать друг друга и не занимаются сексом. Это как раз указывает на то, что есть напряжение в отношениях, неудовлетворенность тем, что происходит, в том числе в постели. Партнеры предпочитают замалчивать проблему, но не говорить об этом друг с другом», — отметил эксперт.

В таком случае он посоветовал для начала признать существование проблемы. По его словам, один из вариантов ее решения — прописать свой сексуальный сценарий, изложив, какой человек видит свою сексуальную жизнь, начиная с прелюдии и заканчивая конкретными действиями — своими и партнера. После подробного «прописания» обменяться сценариями друг с другом и вместе подобрать способ для реализации задуманного: что он может сделать сам, что ждет от партнера и что они могут сделать вместе.

Булах обратил внимание, что при формировании сексуального стереотипа теряется интерес к близости. Врач заявил, что паре важно периодически искать способы усиления, разжигания страсти.

«Для кого-то это выбор новой позы, а для кого-то — смена места или времени. Самое главное — все время быть на связи, обсуждать свои желания, но действовать необходимо деликатно и мягко, чтобы не обидеть вторую половинку. Вместо того, чтобы обвинять другого, говоря: «Ты меня не удовлетворяешь», «Ты проводишь короткую прелюдию», сказать: «Мне бы хотелось попробовать это, мне больше нравится, когда ты долго гладишь меня вот в этом месте» и т.п. Важен ненавязчивый посыл, но в то же время информативный, чтобы партнеру было понятно, чего от него хотят», — объяснил эксперт.

Тем, кому трудно говорить о своих желаниях глаза в глаза, Булах рекомендовал написать письмо или записать видеообращение.

Он также подчеркнул, что для решения проблемы важно понимать уровень астенизации. Первое, что нужно сделать, по словам психотерапевта, — повысить ресурсы у каждого партнера, разжечь интерес к сексу, чтобы желание шло не от головы, а от души. После этого Булах рекомендовал обсуждать свою интимную жизнь, выяснять и доносить до партнера свои желания и вместе искать варианты, возможности и ресурсы для перезагрузки отношений.

«Здесь самое главное — это систематичность. Секс — как спорт: чем регулярнее занимаешься, тем лучше получается. Ну а дополнительным бонусом будет повышение качества интимной жизни», — подчеркнул сексолог.

Он призвал также обращать внимание на «язык любви» партнера.

«Если у женщины язык прикосновений, то предложить ей сделать массаж; если ее «заводят» слова, то чаще говорить комплименты; а если она ценит реальную помощь, то помогать. С учетом этих особенностей и стоит подбирать ритуалы, которые помогут поддержать страсть в отношениях», — заявил психотерапевт.

По его словам, помочь паре сблизиться и укрепить отношения может совместное хобби. Эксперт отметил, что чем больше совместных проектов и дел будет у пары, тем крепче союз. При этом и личные, индивидуальные занятия также могут оживить отношения.

«Самое главное, чтобы личные интересы не шли в ущерб общим. Если говорить о пропорциях, то 70% должно отводиться общим увлечениям, а 30% – личным. Если в паре соотношение 50:50, то это создает предпосылки для напряжения, а если партнер отдает своим хобби и друзьям больше, чем 70%, то это критическая цифра, которая говорит о том, что в отношениях есть большая проблема», — рассказал Булах.

Тем, кто понимает, что самостоятельно изменить ситуацию не может, он посоветовал обратиться за помощью к специалисту.