Психолог рассказала россиянам, что помогает сохранить романтику в паре

По словам психолога Кардиакос, любовь – как семечко, без заботы она не растет.

Семейный психолог и психотерапевт Анастасия Кардиакос в разговоре с "Радио 1" отметила, что любовь – чувство тонкое и уязвимое, поэтому обращаться с ним нужно аккуратно.

– Когда мы понимаем, что определенный цветок требует особенной заботы, мы эту заботу проявляем. Мы, например, знаем, что шелк нужно стирать на определенной температуре, чтобы он не испортился. Так же и с чувствами, – объяснила специалист.

Эксперт поделилась рекомендациями, как поддерживать романтику в отношениях даже спустя много лет.

Помните, что это хрупко: тепло, близость и романтика имеют большую ценность, поэтому требуют бережного отношения.

Ищите общий язык и проявляйте любовь так, как это важно вашему партнеру: для одного романтика – это лепестки роз, для другого – тишина, уединение и расслабляющая ванна.

Замечайте мелочи и не стесняйтесь благодарить: плед, когда стало холодно, поданная рука, цветы или открытая дверь – воспринимайте это не как обязанность, а как заботу, и обязательно подчеркивайте ее.

Добавляйте немного романтики в каждый день: чувство, как и семечко, нужно регулярно "поливать". Подумайте, что приятного вы можете делать для партнера – записки, сообщения, фото или любые маленькие знаки внимания.

Делайте комплименты при других: открытое проявление нежности может быть особенно приятно.

Не забывайте про прикосновения: держаться за руки, обнимать, целовать, легко касаться плеча – иногда один поцелуй говорит больше любых слов.

Возвращайтесь к началу отношений: вспоминайте моменты, которые радовали вас обоих, делитесь старыми фотографиями и эмоциями.

Ходите на свидания: будь то завтрак, прогулка, театр или выставка. Важно уединяться и проводить время вдвоем – это действительно сближает.

Психолог подчеркнула, что в романтике не стоит ждать оценки или требовать ответных шагов. Такие жесты рождаются из легкости, доброты и доверия, а не из расчета.