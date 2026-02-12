Психолог объяснил, почему люди уходят с сайтов знакомств

Психолог рассказал, почему дейтинг-сервисы теряют популярность в России.

Во всём мире фиксируют спад интереса к сервисам знакомств. Если в 2010–2020 годах рынок стремительно рос, то сейчас всё чаще говорят об общей усталости от этих форматов. Почему люди разочаровываются в бесконечном выборе потенциальных партнёров и как сегодня выстраивать личную жизнь, объяснил в беседе с ИА SevastopolMedia психолог Николай Никифоров.

По его словам, отток пользователей с сайтов знакомств – вполне логичный процесс. Изначально дейтинг задумывался как лифт в башнях одиночества: быстро, удобно и прямо к сержцу. Он обещал сделать романтику доступной, и для многих это действительно сработало. Но теперь мы видим массовый исход.

– Люди массово покидают эти цифровые супермаркеты, интуитивно понимая простую истину, которую подтверждает вся история человеческих отношений: ценность результата напрямую зависит от затраченных усилий. Можно сказать, "мы пытались автоматизировать таинство, а в итоге построили конвейер по производству разочарований", – отмечает эксперт.

В итоге, считает психолог, дейтинг превращается в гипермаркет, где на витринах – люди, а среди посетителей – целый бестиарий. Тот, кто ищет здоровые отношения, оказывается будто в аквариуме: на него смотрят не как на личность, а как на ресурс. Анонимность вытаскивает наружу не просто тёмные стороны, а холодного расчётливого игрока, который торгует тем, что в обычной жизни стараются скрывать. Этот бестиарий – не случайность, а прямое следствие системы, где человек сводится к карточке, считает эксперт. При этом каждый новый контакт – это риск встретиться не с живым собеседником, а с набором его нерешённых проблем.

Никифоров подчёркивает, что любой кризис запускает ответное движение – стремление к более осознанной реальности. Офлайн-знакомства не делают жизнь безопаснее, но меняют саму логику рисков. Это как разница между импульсивной покупкой в онлайн-магазине и визитом в небольшой бутик.

Но ключевой момент – интимность. В реальной жизни вы выходите из стеклянного куба всеобщего обзора в пространство взаимного интереса, а не публичной витрины. Ценность и глубина возвращаются именно потому, что "примерка" чувств происходит без необходимости выставлять всё напоказ, вдали от любопытных взглядов.

Снижение популярности дейтинга – это коллективный инстинкт самосохранения. Нам надоело быть пассивными покупателями на конвейере, где каждый человек – всего лишь вход в длинный коридор других дверей. Онлайн даёт иллюзию лёгкого выбора. Офлайн – реальную связь, выращенную вниманием и усилием. В этом и проходит граница между товаром и ценностью, между кликом и судьбой, подытоживает Николай Никифоров.