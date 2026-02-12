В Сети дали советы девушке, которую напугали размеры партнера

Молодая девушка, встретившая мужчину с огромным пенисом, попросила советов у пользователей сети. Своей проблемой она поделилась в разделе Sex форума Reddit.

По словам девушки, ей слегка за 20, и у нее уже был сексуальный опыт. Она готова заняться сексом с новым партнером, но размеры его пениса ее пугают.

«Как цуккини большого размера, и диаметром, и длиной. Как, черт возьми, это все во мне поместится?» — задалась вопросом она.

Теперь автор поста переживает, что во время секса будет испытывать больше боли, чем удовольствия.

В комментариях к посту многие женщины посоветовали ей помнить о важности долгой прелюдии, а также использовать смазку.

«Убедитесь, что прелюдия была тщательной. По собственному опыту скажу, что вам лучше быть достаточно расслабленной, когда он попытается проникнуть в вас», — GizzyFoSure, пользовательница Reddit. «Поговорите с ним перед началом. Используйте смазку. Попросите его двигаться медленно. Используйте смазку. Если что-то причиняет боль, остановитесь. Используйте смазку. Попробуйте разные позы. И... используйте смазку... Серьезно, используйте ее больше, чем, как вы полагаете, вам нужно», — Jay_Byrd, пользовательница Reddit.

Одна из пользовательниц посоветовала удобную для таких случаев позу.

«Сядьте на него верхом. Пусть он просто ляжет на спину. Таким образом, вы будете контролировать, что происходит и как быстро. Работает безотказно», — Topjock01, пользовательница Reddit.

