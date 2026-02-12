Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой из-за анального секса с женой

Мужчина пожаловался, что после 20 лет брака столкнулся с неожиданной проблемой, которую спровоцировало то, что они с женой часто занимаются анальным сексом. Своей историей он поделился в разделе Sex форума Reddit.

По словам мужчины, его жена больше всего любит анальный секс. Ему же нравятся разные виды близости. Автор поста признался, что на протяжении года он не может достичь оргазма, если они с женой занимаются анальным сексом. При этом во время орального или вагинального секса, а также во время мастурбации такой проблемы у него нет. Мужчина считает, что у него есть ментальный блок, из-за которого он не может достичь оргазма, и спросил, как можно его преодолеть.

В комментариях к посту некоторые порекомендовали мужчине начинать интимную близость с вагинального секса, а на анальный переключаться тогда, когда он будет близок к оргазму.

«Так вам будет легче научиться ассоциировать этот вид секса с оргазмом. Еще одна вещь, которую вы можете сделать — это не придавать значения мысли о невозможности достичь оргазма. Просто наслаждайтесь временем, проведенным с ней, ощущениями, звуками, чувствами», — GorditaCrunchPuzzle, пользователь Reddit.

Также мужчине порекомендовали использовать во время анального секса секс-игрушки.

«Используйте вибратор. Вы сможете почувствовать вибрацию, находясь внутри жены, и, возможно, небольшая дополнительная стимуляция вернет вас в нужное русло», — FeelingPlayfulNow, пользователь Reddit.

Однако больше всего лайков набрал комментарий мужчины, который позавидовал проблеме автору поста.

«Я чувствую себя человеком, умирающим от жажды и наблюдающим, как другой тонет», — MandibleofThunder, пользователь Reddit.

