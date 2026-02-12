Психотерапевт объяснила парам, что делать, будучи в ссоре в канун 14 февраля

В случае ссоры, День всех влюбленных может стать отличным поводом для примирения. Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич. Однако прежде она посоветовала оценить степень серьезности конфликта.

«Это просто следствие усталости и непонимания или задеты серьезные вопросы? Это можно решить за несколько часов или нужно много времени? Все ли стороны готовы к примирению? Если ссора незначительная, вы оба уже «остыли» и ищите способ вернуться к нормальному общению, то праздник будет хорошим поводом все исправить», — сказала специалист.

В случае серьезного конфликта, когда накопилось много обиды и нет искреннего желания быть вместе, эксперт посоветовала не форсировать события и отложить празднование. По ее словам, попытка устроить День влюбленных в такой атмосфере может обернуться новым витком ссоры и лишь усугубить ситуацию.

Если есть ощущение, что примирение все-таки возможно, начать стоит с малого: проявить инициативу в диалоге, предложить поговорить, сделав акцент на особенном дне. Небольшие, но теплые жесты — открытка, записка, короткое видео-поздравление, вкусный завтрак или скромный букет — способны растопить лед и стать первым шагом навстречу, заключила Галич.

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова до этого рассказала «Газете.Ru», какие ошибки чаще всего совершают при выборе цветов на День святого Валентина.

Она отметила, что маленькая розочка на тоненьком стебле, завернутая в целлофан, сегодня редко воспринимается как удачный подарок. Такое решение скорее ассоциируется с формальностью, чем с вниманием и заботой. Впрочем, это касается не всех сортов. Французские, эквадорские или пионовидные розы хорошо смотрятся и соло.

