Эксперт предложил способ избавиться от нецензурной лексики

Это поможет избавиться от нецензурной лексики.

Запрещать использовать бранные слова бесполезно.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХИГС, основатель системы дистанционного обучения «Ликбез.орг» Лидия Малыгина.

«Нецензурная лексика — это нарушение нормы, и нужно избавляться от этого всеми возможными способами. Запрещать нельзя, штрафы никогда ничего не решали. Нужно учить риторике, стилистике языка, использовать альтернативные средства, делать речь наглядной, образной, выразительной. Учить нужно приёмам, как мы мальчиков отдаём в секции, где они тренируются делать один бросок, другой бросок, потом использовать комбинации этих приёмов. Девочки ходят на фитнес. Точно такой же фитнес для ума и речи необходимо ввести. Просто сказать: "Не ругайтесь, не используйте" — нельзя. А что должно прийти на их место? Нам нужны активные меры».

Ранее глава Росмолодёжи Григорий Гуров призвал жителей страны отказаться от мата. Он считает, что россиянам нужно следить за своей речью, а не бороться с нецензурными словами.