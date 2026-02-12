Психолог перечислила фразы, которые должны насторожить в человеке

Некоторые безобидные фразы, сказанные человеком, на самом деле могут отражать его настроение. Умение заметить скрытые сигналы поможет вовремя скорректировать поведение близких, рассказала психолог Татьяна Василькова.

"Может быть", "постараюсь", "попробую"

Эти фразы показывают неуверенность человека в своих действиях, дают ему возможность чего-то не делать. Вы можете ждать от него выполнения чего-либо, однако, скорее всего, произнесенное так и останется на словах.

"У меня нет мечты / я ни о чем не мечтаю"

Фраза говорит о том, что человек не знает, чего хочет в жизни. Такие люди часто рассуждают о прошлом, а не планируют ближайший месяц или год. Кроме того, это состояние может привести к депрессии.

Частое использование "не", "ни", "нет"

Эти фразы говорят, что человек не принимает свою судьбу, разочарован в ней. Также возможно использование отрицательной частицы вместе с предлогом "но" для противопоставления себе, что говорит о внутреннем конфликте.

Если родители заметили, что ребенок употребляет указанную фразу, то им стоит задуматься о причинах, толкающих его на необходимость защищаться, отметил врач в разговоре с aif.ru.

"Всегда" и "никогда"

Фразы "всегда" и "никогда" часто несут в себе прямо противоположный смысл. Например, если собеседник утверждает, что "никогда не врет", - именно этим и грешит.

Интонация как ключ к истинному смыслу

Тон говорящего играет решающую роль. Если вы слышите раздражение, злость, боль и жалость, то они указывают на то, что задумал человек на самом деле.

