Психологи выяснили, как часто люди влюбляются по-настоящему

Страстная любовь — один из самых мощных человеческих опытов, воспетый в песнях, книгах и фильмах, но до сих пор мало изученный с точки зрения того, как часто она действительно возникает. Ученые Института Кинси (США) впервые попытались дать количественный ответ на этот вопрос

Сколько раз в жизни мы влюбляемся по-настоящему

В исследовании приняли участие 10 036 одиноких взрослых в возрасте от 18 до 99 лет. Участников спрашивали напрямую:

«Сколько раз в жизни вы испытывали любовь, которая захватывала полностью?»

В среднем люди сообщили о двух таких переживаниях. Распределение показало: 14 % никогда не испытывали таких сильных чувств, 28 % — один раз, 30 % — два раза, 17 % — три раза, а 11 % — четыре и более.

«Люди часто говорят о том, что влюбляются, но это первое исследование, которое измеряет, как часто это происходит за всю жизнь. Для большинства это редкое явление, случается лишь несколько раз, а не постоянно», — подчеркнула доктор Аманда Гессельман, ведущий автор исследования.

Кто чаще переживает такие чувства

Ученые изучили, как это явление проявляется у разных групп населения. Различия оказались минимальными. Пожилые люди сообщили о чуть большем числе случаев, чем молодые, что показывает: сильная любовь возможна в любом возрасте. Мужчины в среднем указывали на немного больше переживаний, чем женщины, особенно среди гетеросексуальных участников, но эти различия несущественны.

Исследование проводилось с использованием прямого опроса «один на один», что позволило избегать косвенных оценок и повысило достоверность данных. Участники вспоминали свои эмоции и интенсивность чувств, а не количество отношений, что делает результаты максимально приближенными к реальному опыту.

Практическая ценность для психологов и терапевтов

Результаты помогают понять, что сильная любовь встречается не так часто, как принято считать, и не является постоянной частью жизни большинства людей. Это подчеркивает важность других форм близости и заботы в отношениях. Понимание редкости подобных переживаний помогает специалистам управлять ожиданиями клиентов и объяснять, почему эмоциональные всплески возникают лишь изредка.

Современные взгляды на романтику

Исследование также показывает, как современное общество воспринимает романтику. Данные Института Кинси и компании знакомств Match демонстрируют: 60 % одиноких людей считают себя очень романтичными, большинство верят в любовь с первого взгляда и идею судьбы. Вместе с тем, 51 % отмечают повышенное давление в поиске партнера по сравнению с предыдущими поколениями, а 73 % уверены, что медиа создают нереалистичные ожидания, формируя стандарты, с которыми сложно сопоставить собственный опыт.

Понимание того, как развиваются сильные эмоциональные переживания в течение жизни, дает людям контекст для оценки своих романтических ожиданий. Исследование показывает, что такие чувства — редкое, но мощное событие, которое может возникнуть в любом возрасте и у людей с разным жизненным опытом и ориентацией.