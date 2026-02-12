Быть рядом: практики для пар, которые укрепляют близость в отношениях

Любовь... Чувство прекрасное, но такое мимолетное. Влюбиться довольно легко, но поддерживать искру в отношениях и не отдаляться друг от друга со временем — вот здесь возникают серьезные сложности. Особенно, когда люди не первые день женаты. Постепенно, даже самый близкий человек может надоедать или начать раздражать.

И да, признаются в этом далеко не все. Вместо того, чтобы начать решать проблему и вновь стать ближе к партнеру, происходит отдаление. Хорошие новости — все можно исправить. Вместе с семейным и детско-родительским психологом Юлией Кривицкой разбираемся в практиках, которые помогут укрепить близость в паре.

Вспомнить первую искру

«Эта практика возвращает партнеров из привычных ролей обратно в точку живого интереса», — комментирует Юлия.

Вы должны временно снять с себя ярлыки «муж», «жена», «родитель», «партнер по быту». И снова посмотреть друг на друга глазами человека, который когда-то был захвачен первой встречей. Выделите спокойный вечер, создайте уютную атмосферу и по очереди расскажите о моменте, когда понравились друг другу. Не о событии в целом, а о короткой сцене или детали. Важно говорить медленно, с вниманием к ощущениям. Слушающему стоит удерживаться от комментариев и уточнений.

Задавать вопросы без готовых ответов

«В долгих отношениях легко попасть в иллюзию, что вы знаете друг о друге все. Эта практика возвращает интерес и уважение к внутреннему миру партнера», — говорит эксперт.

Один задает вопросы, второй отвечает, не спеша и без самоцензуры. Вопросы должны быть про мысли, страхи, мечты, сомнения, желания. Важно заранее договориться, что ответы не обсуждаются и не оцениваются. Ваша задача — услышать партнера, а не помочь или исправить его. Подобный разговор часто открывает неожиданные стороны человека и создает ощущение живого контакта.

Телесное внимание

Практика направлена на восстановление контакта через тело.

«Вы создаете короткое пространство тишины, где один человек принимает прикосновения, а другой их дарит. Это могут быть поглаживания, удерживание рук, спокойные объятия. Важно заранее договориться, что здесь нет сексуального контекста», — отмечает Юлия.

Главный смысл — почувствовать присутствие партнера и оценить собственные реакции. Кто-то даже может почувствовать неловкость или напряжение, и это вполне нормально.

Признание уязвимости

Техника работает с доверием на глубоком уровне. Каждый из партнеров заранее продумывает свои слабые стороны. Может быть вам стыдно за что-то, вы чувствуете страх, уязвимость или сомнения. Лучше все записать на листочке. Во время чтения партнер не должен перебивать, анализировать или утешать вас. Его задача — все выслушать и принять, как есть. После практики не обязательно что-то обсуждать. Часто достаточно того, что вас услышали.

Совместные ритуалы

Ритуалы преследует нас повсюду. Почему бы не завести их в вашей паре?

«Ритуалы — это повторяющиеся действия, которые имеют эмоциональное значение именно для вашей пары. Они не должны быть сложными. Главное — регулярность и удовольствие», — говорит психолог.

Например, вы можете каждое утро готовить вместе завтраки, ходить на пробежку по вечерам, в кино каждую субботу, в ресторан раз в неделю, выезжать за город раз в месяц. Можете даже придумать свой личный праздник и отмечать его. Ну или создать в мессенджере совместную группу и кидать в нее хотелки.

Общие воспоминания

«Возвращение к прошлому помогает увидеть отношения как путь, а не как набор текущих проблем. Вспоминая совместные радости и трудности, важно удерживать фокус на пережитом опыте, а не на поиске виноватых. Практика усиливает уважение к тому, что вы уже смогли пройти вместе, и формирует ощущение прочности союза», — говорит эксперт.

Правила ссор

Да, ссориться тоже нужно уметь. Понятно, что в моменте хочется поубивать друг друга, и ни о каких правилах и речи быть не может. Но нужно постараться. Важно заранее договариваться о границах: как берете паузу, какие фразы недопустимы во время конфликтов, как возвращаетесь к разговору. Например, можно завести правило, не ложиться спать, пока вы не обсудите проблему и не помиритесь. Очень отрезвляет и сближает.

Флирт без обязательств

Флирт в паре вне сексуального контекста возвращает ощущение привлекательности и игры. Это способ напомнить друг другу, что вы не только партнеры по жизни, но все еще желанны друг другу. Стоит заранее договориться, что флирт не обязательно ведет к продолжению (а там, как получится).