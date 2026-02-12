Почему мы влюбляемся в вымышленных персонажей

Романтическое влечение к вымышленным персонажам может работать по тем же психологическим механизмам, что и отношения между реальными людьми. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Psychology of Popular Media (PPM).

Феномен влюбленности в искусственное существо не нов: еще в древнегреческом мифе Пигмалион полюбил созданную им статую. Сегодня подобные привязанности особенно заметны в аниме-сообществах. Там используются термины «вайфу» и «хасбандо» — производные от английских wife и husband — для обозначения воображаемого романтического партнера среди персонажей.

Исследователи изучили 977 поклонников аниме, которые заявили, что у них есть «вайфу» или «хасбандо». Средний возраст участников составил около 26 лет, 78% — мужчины. Участникам предложили оценить, что именно привлекает их в персонаже: внешность, личность, роль в сюжете или сходство с собой. Также ученые измерили уровень эмоциональной привязанности, сексуального влечения и ощущения «настоящей любви».

Результаты показали, что механизмы во многом совпадают с реальными романтическими стратегиями. Физическая привлекательность персонажа оказалась связана с сексуальным влечением — особенно у мужчин. Личностные качества и сходство с самим участником предсказывали эмоциональную связь. Ощущение «любви» возникало, когда сочетались сразу несколько факторов: внешность, характер и ощущение близости.

«Люди действительно способны к таким отношениям», — отметил автор работы Коннор Лешнер из Университета Трент.

По его словам, у мужчин чаще доминирует физическое влечение, тогда как женщины чаще подчеркивают эмоциональную близость и личностную совместимость.

Интересно, что роль персонажа в сюжете — главный герой он или второстепенный — не оказалась значимым фактором. Даже персонажи с небольшим экранным временем могли вызывать сильную привязанность. Это говорит о том, что важнее индивидуальные качества образа, а не его «экранная значимость».

Авторы считают, что выводы имеют значение не только для изучения аниме-фандома, но и для понимания отношений человека с искусственным интеллектом. По мере развития ИИ и чат-ботов люди все чаще взаимодействуют с «виртуальными агентами», которые существуют только на экране, но создают ощущение автономности.

«Эти отношения не странные — подобные сюжеты обсуждаются в культуре веками», — подчеркнул Лешнер.

Он добавил, что с психологической точки зрения длительное эмоциональное взаимодействие с персонажем может быть сопоставимо с общением с ИИ-чатботом, разница лишь в степени интерактивности.