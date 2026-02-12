Как День влюбленных повлиял на активность в приложениях для знакомств

В преддверии Дня всех влюбленных активность россиян в приложениях для знакомств заметно возрастает: увеличивается число новых регистраций, а также возвращаются пользователи, ранее делавшие паузу. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева.

«В первые две недели февраля число новых регистраций увеличивается в среднем на 10-15% по сравнению с январскими показателями. При этом пик активности традиционно приходится на период с 10 по 14 февраля. Мы наблюдаем не только рост новых анкет, но и возвращение пользователей, которые ранее приостанавливали поиск. В начале февраля они чаще обновляют профили, добавляют фотографии и активнее вступают в переписку», — заявила эксперт.

По ее словам, наиболее заметный прирост новых пользователей фиксируется в возрастной группе 28–35 лет — около 35% от общего числа февральских регистраций.

«На втором месте пользователи 35–44 лет — их порядка 30%. И именно эта аудитория чаще указывает целью знакомства создание семьи или серьезные отношения», — рассказала Гришачева.

Она добавила, что в период с 1 по 14 февраля количество отправленных сообщений в приложении возрастает почти на треть.