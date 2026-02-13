Эксперт рассказала, чем опасны суеверия о пятнице, 13-го

Негативные ожидания от пятницы, 13-го, только повышают вероятность происшествий и увеличивают стресс. Об этом рассказала доктор психологических наук медицинского центра в Кливленде Сюзан Альберс.

По словам эксперта, многие начинают беспокоиться и испытывать негативные эмоции, так как культура связывает этот день с несчастьями.

— Ожидание плохого дня только потому, что это пятница, 13-го, повышает вероятность его наступления, — уточнила психолог.

Альберс порекомендовала в такие дни придерживаться обычного распорядка — так человек не окажется в плену собственных страхов.

— Суеверия способны изменить наши мысли и поведение. Исследования показали, что в пятницу, 13-го, люди склонны избегать поездок, оставаться дома и откладывать решения, — цитирует ее РИА Новости.

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков отметил, что на пятницу, 13-е, не стоит планировать особые дела, а также отменять какие-либо планы.

