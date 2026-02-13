Сколько россиян собираются отмечать День святого Валентина

Дата более популярна у молодёжи.

Среди респондентов до 35 лет праздновать будут 22%, а среди граждан от 45 лет и старше — только 5%.

Лишь 10% супружеских пар готовы отмечать 14 февраля, а среди ещё не состоящих в зарегистрированном браке — 25%. Такие данные исследования SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Наиболее частые покупатели букетов в День влюблённых — мужчины до 35 лет. Однако традиция дарить женщине цветы сильнее распространена среди россиян, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (25%).

На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан страны.