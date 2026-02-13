Как спасти отношения с помощью еды

Еда всегда была одним из самых мощных способов установить связь с другими людьми, заявила психолог и эксперт по взаимоотношениям доктор Андреа Оскис. В беседе с изданием Mirror она назвала способы спасти отношения с помощью совместных трапез.

© Lenta.ru

«Совместное употребление пищи делает связь крепче, независимо от того, на какой стадии отношений вы находитесь. Оно помогает парам обрести чувство близости», — заверила психолог.

Чтобы укрепить отношения во время совместного приема пищи, она посоветовала делиться любимыми блюдами.

«Знакомьте партнера с блюдами, которые вызывают у вас ностальгию, и рассказывайте историю, стоящую за ними. Это позволяет партнеру увидеть, что важно для вас. Это также поможет углубить эмоциональную связь», — добавила специалистка.

Оскис также призвала быть открытыми к вкусам друг друга: проявление гибкости и готовности адаптировать свои предпочтения в еде является признаком заботы и уважения к другому человеку. Кроме того, сближению способствуют совместная готовка и походы в магазин за продуктами.

Психолог добавила, что, чтобы эти способы укрепить связь подействовали, важно не отвлекаться на телефон или телевизор во время еды.

Ранее пользователи форума Reddit назвали вещи, которые, по их мнению, зря романтизируют в отношениях. Большинство мужчин и женщин сошлись во мнении, что пары переоценивают значимость дорогих свадеб.