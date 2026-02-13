Как научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром

Мужчины не плачут, а женщины плачут, но только у окна... Эти стереотипы разрушают нас изнутри, заставляя сильных людей подавлять свои эмоции, скрывать страхи и бороться в одиночку, убеждена управляющий директор Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Лариса Паутова, которая предложила "РГ" свои рецепты ментального благополучия.

Лариса Александровна, многие замечают, что в ваших научных исследованиях всегда есть личный подтекст. Поэтому, может быть, не очень серьезный вопрос: почему вы так любите красные платья? Для вас это цвет успеха? А я люблю черный. Значит ли это, что у меня проблемы?

Лариса Паутова: Красный цвет мне идет, в нем хорошо выступать - он привлекает внимание. Но какого-то внутреннего заявления, желания продемонстрировать женскую энергию за этим нет, все-таки мне не 20 лет. Но на новогоднем корпоративе я танцевала бачату в черном. Это требование моего партнера по танцам, которыми я в последнее время занимаюсь. Вообще любой цвет хорош, но черный надо уметь носить, он воплощает элегантность, поэтому он слишком торжественный для меня.

Напомню, что в декабре Институт Pantone традиционно объявил Цвет будущего года. Эксперты изучают, какие оттенки и настроения становятся популярными в различных областях, таких как мода, искусство, технологии, кино, реклама, дизайн интерьера… 2026 год пройдет под знаком белого. Это цвет тишины, спокойствия, отсутствия шума, трагических информационных событий, вещей, возмущений. Поэтому, наверное, я предпочту белые платья. Выдержу паузу… перед тем, как вернуться к любимому красному. Но я бы не стала ставить вам диагноз депрессии только по одному критерию предпочтений в одежде.

Флагманский проект ФОМ в 2026 году будет посвящен ментальному благополучию. Но как его достигнуть, когда "тревожность" стала Словом года, люди страдают от одиночества, неясных перспектив окончания военного конфликта, отсутствия смысла жизни?

Лариса Паутова: Коллеги чаще говорят о "ментальном здоровье", "ментальной устойчивости", иногда - о "психическом здоровье". Социологи же имеют дело со здоровыми людьми, но с риском эмоциональных трудностей. Ментальное благополучие - это гармония между внутренним и внешним миром человека, способность комфортно жить, работать, влюбляться… Сегодня сложно говорить о счастье, а вот существовать в согласии с собой, спокойно, даже если вокруг все непросто, можно научиться.

Между тем исследование показало, что 35 процентов работающих россиян имеют низкий индекс ментального благополучия. И это не просто личный вопрос и сфера работы психологов и психиатров, а ключевой ресурс национальной безопасности и экономики. Огромное количество уязвимых людей. Причем появились новые стрессоры: телефоны, мошенники, искусственный интеллект, работа на дому. Наша молодежь низкоэнергетична, а ей нужно учиться, создавать семьи. Но когда энергия уходит в тревогу, то мы теряем мощный ресурс.

И все же зачем человеку знать, какой у него "индекс благополучия", что это изменит в устоявшейся, хотя и явно ненормальной жизни какого-нибудь высокопоставленного трудоголика?

Лариса Паутова: Ну вот когда с нами что-то не так, мы сдаем анализы, проходим диагностику. Индекс ментального благополучия - это такой социологический "in vitro". По-хорошему, если "анализы" плохие, подключается команда специалистов - психологи, коучи, социологи. Но главное - сам работодатель, например, губернатор, обязан задуматься, какие принять меры, чтобы прекратить выгорание и вернуть специалиста к ментальной устойчивости.

Может показаться, что все это только отчасти касается социологов. Но что-то замерять можно бесконечно, а я призываю к практике. Социология должна помогать человеку. А он благополучен, если заботится о себе, включает самоанализ, управляет стрессом, обращается за помощью и готов сам помогать. И что очень важно - думает о смысле своего существования, то есть работает с ценностями, целями и личной мотивацией, все это уменьшает тревогу. Индекс нужен для того, чтобы перейти от понимания, что происходит, к стабилизации региона, семьи, класса и даже учительского коллектива. Ведь особого внимания требуют специалисты, которым сложно сохранять стрессоустойчивость, потому что они напрямую общаются с людьми. Кроме учителей и врачей к ним относятся, например, кассиры или работники МФЦ.

Каждый год Ассоциация американских психологов рассказывает о главном стрессоре американцев. В прошлом году у них были выборы президента и они боялись за будущее страны. В этом - на первый план вышли боязнь одиночества и разобщенность. Мы сильно от них отличаемся?

Лариса Паутова: Да, есть отличия. Например, тема неравенства - материального и тем более религиозного, расового и национального, в нашей стране звучит в меньшей степени.

В России на первый план выходят другие заботы. Сейчас это предчувствие экономической нестабильности и неуверенность в завтрашнем дне в связи с ожиданием какого-то разрешения геополитической ситуации.

По данным разных агентств, и нашего в том числе, чуть больше 20% россиян уверенно называют себя одинокими людьми или говорят, что часто чувствуют одиночество. Это только те, кто признался в этом. Росстат сообщает, что в России 40% одиноких домохозяйств. По данным социологических маркетинговых агентств, 2025 год стал годом "синглов, робинзонов, одиночек". Эта группа потребления стала заметной. И количество таких людей будет нарастать - тренд начался после пандемии, и причин у него много, в том числе демографические и социальные последствия коронавируса.

Вы пишете: "Мужчины не плачут, а сильные женщины плачут, но у окна". Эти стереотипы разрушают нас изнутри, заставляя сильных людей подавлять свои эмоции, скрывать страхи и бороться в одиночку. А можно ли с этим что-то сделать?

Лариса Паутова: Мы только что закончили опрос "Бизнес в антистрессе" - это исследование предпринимателей. В частности, выяснили, как они справляются со стрессом, насколько глубоко их одиночество, даже если есть семья и партнеры. Давайте взглянем на данные пилотажного опроса, проведенного среди очень сильных людей. Самое тревожное: почти треть - 29% не обращаются за психологической и просто человеческой помощью вообще ни к кому!

Но в одиночку невозможно справиться с проблемой. Мы же не отшельники, которые имеют навыки в состоянии одиночества достигать нирваны. Ничто не может заменить простой разговор, тактильный и зрительный контакт. Для ментального благополучия человеку нужен другой человек.

Один из способов начать "лечение" от одиночества - благодарить. Не удивляйтесь, это тоже социальное действие. Подводя итоги года - благодарить сотрудников, семью, даже самих себя. Эта штука работает, испытано на себе.

Книга - тоже хороший способ умиротворить наш дух. Почему вы в последнее время предпочитаете китайских авторов? И что такое "уся", "сянься" и "сюаньхуань"?

Лариса Паутова: Это слова из китайской современной молодежной литературы, в которой много о призраках, духах и феях. Вообще в их книгах очень много интересного для нас с точки зрения преодоления хаоса, который несет тревогу. Всем советую блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел" китайского писателя Лю Цысиня. О том, как прийти к порядку и спокойствию. Я недавно вернулась из Китая, где многому научилась. Китайцы умеют сохранять спокойствие, несмотря на то, что времена вокруг них не всегда были спокойными и комфортными. Вы, наверное, замечали, как они любят собираться вместе, чтобы потанцевать или заняться гимнастикой. А меня поразили специальные места, которые организованы для их "собачников". Огороженные площадки для тренировок и выгула расположены рядом с кафе, где люди общаются по самым различным поводам и темам. А четвероногие - лишь повод для того, чтобы не быть одиноким. В нашем мире нужно быть немного китайцем.