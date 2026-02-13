Психолог озвучила вопросы, которые следует задавать на первом свидании
Анастасия Кардиакос — семейный психолог‑психотерапевт — в беседе с «Радио 1» отметила, что День святого Валентина может стать отличным поводом пригласить на свидание человека, который вам нравится. Эксперт озвучила ряд вопросов, которые обязательно стоит задать при близком знакомстве.
«Первые свидания — это встреча двух миров, поэтому можно задавать вопросы, чтобы узнать, насколько партнёр вам подходит», — подчеркнула специалист.
Какие вопросы стоит обсудить с партнёром на первых этапах знакомства:
- Какими вы видите идеальные отношения?
- Что для вас означает состояние «быть в паре»?
- Как часто вы встречаетесь с родителями?
- Назовите три качества партнёра, которые, на ваш взгляд, дополняют вас.
- Есть ли в отношениях что‑то абсолютно неприемлемое для вас? (Например, измена, скрытность, чрезмерный контроль и т. п.)
- О чём вы чаще всего тревожитесь, размышляя о будущем?
- Каким вы представляете идеальные выходные?
- Как вы предпочитаете отмечать праздники?
- Опишите свою обычную неделю. Чем вы живёте вне работы или учёбы?
- Были ли у вас серьёзные отношения раньше? Где и как вы жили вместе?
Кардиакос подчеркнула, что не нужно выстраивать вопросы в жёсткую последовательность, словно на собеседовании. Важно органично вписать их в беседу.
Психолог дала некоторые рекомендации:
- не превращайте диалог в чек‑лист или формальное интервью — встраивайте вопросы естественно;
- не торопитесь рассказывать о себе, пока партнёр не ответит: дайте ему возможность раскрыться без страха не угодить или соответствовать чьим‑то ожиданиям;
- следите не только за содержанием ответов, но и за тоном, реакциями: обратите внимание на шутки, обесценивание, уклонение от темы, проявления агрессии, а также на способность признавать ошибки.
«Можно, например, по отношениям с родителями о партнёре многое узнать, потому что роли зачастую перекладываются», — добавила эксперт.
Читайте также: Психолог Вероника Степанова резко высказалась о примерке нижнего белья