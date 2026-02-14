Психолог объяснил, как женская дружба влияет на здоровье

Общение с подругами защищает женщин от стресса и помогает решить имеющиеся проблемы, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

© Freepik

13 февраля отмечается Международный день подруг. По мнению эксперта, несмотря на популярный миф, женская дружба, безусловно, существует.

«Если в таком взаимодействии есть понимание, честность и откровенность, оно становится прекрасным буфером от стресса, любое имеющееся в жизни напряжение переносится легче. В том числе всегда есть возможность обсудить сложности на личном фронте или в воспитании детей. Как минимум человеку станет легче, а возможно, и придут варианты решения проблем».

Он напомнил, что социальные связи в целом важны, они делают людей более счастливыми и способствуют увеличению продолжительности жизни. А общение именно с подругами часто дает женщине возможность почувствовать, что ничего не изменилось с возрастом, все остались такими же "веселыми девчонками", как и раньше.

«Но чтобы сохранить взаимоотношения, важна регулярность общения. Это не должны быть встречи раз в полгода – нужна постоянная связь: еженедельно созваниваться, переписываться или, например, присылать друг другу мемы», – сказал он.

Кроме того, дружеские отношения отлично укрепляет наличие традиций: например, вместе ходить по субботам в караоке или посещать какие-либо занятия, заключил эксперт.

