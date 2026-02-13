Какие черты мужчин с возрастом все меньше привлекают женщин

Новое исследование, опубликованное в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology, рассказывает о том, как и почему меняются женские предпочтения в мужских чертах на разных этапах жизни.

© Телеканал «Наука»

Что именно изучали

В работе участвовали 122 женщины от 19 до 70 лет. Их разделили на три группы: с сохраненным менструальным циклом, с его нарушениями в переходный период и после его прекращения более чем на год.

Участницам показывали 12 отредактированных изображений одного и того же 22-летнего мужчины. С помощью цифровой обработки исследователи меняли форму лица, степень «мужественности» черт, растительность на лице, ширину плеч и бедер, а также выраженность мускулатуры.

Женщины оценивали привлекательность, предполагаемую агрессивность и социальное доминирование.

Вторичные половые признаки — это черты, формирующиеся в период полового созревания под влиянием гормонов. У мужчин это, например, широкие плечи, выраженная челюсть, борода, развитая мускулатура. В эволюционной психологии считается, что такие признаки могут сигнализировать о здоровье и высоком уровне тестостерона, а значит — о «хороших генах».

Фото: телеканал «Наука»

Что изменилось с возрастом

Самый заметный результат связан с формой торса. Женщины после прекращения репродуктивной функции оценили V-образную фигуру — широкие плечи и узкие бедра — как менее привлекательную. В классических эволюционных моделях именно такая форма считается показателем физической силы и приспособленности.

С возрастом выросла симпатия к бороде. Старшие участницы чаще выбирали варианты с щетиной и густой растительностью. Авторы предполагают, что борода может восприниматься не только как признак тестостерона, но и как маркер зрелости или статуса. Молодые женщины, напротив, относились к бороде сдержаннее.

С восприятием «мужественности» лица все оказалось не так однозначно. В среднем с возрастом женщинам чуть больше нравились более мягкие, спокойные черты. Но если смотреть именно на биологический статус, картина менялась: участницы в постменопаузе, наоборот, оценивали такие лица ниже, чем женщины с сохраненным циклом. Это показывает, что простой возраст и гормональные изменения влияют на вкусы по-разному.

Агрессия и доминирование

Женщины старшей группы чаще воспринимали умеренно мускулистых мужчин как более агрессивных. У молодых такой связи почти не было. Исследователи предполагают, что мускулатура может восприниматься либо как защита и сила, либо как потенциальная угроза — и это зависит от жизненного этапа.

Интересно, что выраженной связи между внешностью и оценкой социального доминирования не нашли. Вероятно, доминирование люди считывают не по статичным фотографиям, а по поведению, мимике и голосу.

Почему это может происходить

Авторы ссылаются на «гипотезу бабушки». Согласно ей, после завершения репродуктивного периода женщины могут смещать фокус с поиска генетически сильного партнера на поддержку семьи и устойчивые социальные связи. В таком случае признаки высокого тестостерона, которые иногда ассоциируются с риском и краткосрочными стратегиями, теряют прежнюю значимость.