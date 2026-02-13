Половина россиян не прочь познакомиться на работе для отношений

Чуть больше половины россиян (51%) вполне считают работу подходящим местом для потенциальных знакомств. Некоторые из них уверены в этом, а другие готовы с таким утверждением согласиться. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса сети смарт-офисов SOK и дейтинг-сервиса «Мамба», которые есть в распоряжении издания «Вести Подмосковья».

© Вести Подмосковья

Две трети опрошенных уже сталкивались с романтическими отношениями на работе. Чуть больше из их числа мужчин (70%), чем женщин (61%). Допустимым легкий, «никому не мешающий» флирт считают 77%. При этом на рабочие отношения как шанс на роман рассчитывают 58% мужчин и 43% женщин. Почти 40% не видят в работе ничего подходящего для любви, но 18% из них готовы дружить.

Среди участников опроса у 32% уже были длительные отношения, связанные с карьерой. Браком они завершились только у 8%. Знакомство чаще всего происходит непосредственно в коллективе - 75%, а также на корпоративах - 20% и через дейтинг-платформы - 6%, хотя работали рядом. Факторами развития отношений респонденты в основном называли частое личное общение, корпоративные мероприятия и тимбилдинги.

Для первого свидания у мужчин в фаворе бары, рестораны, прогулки и просмотр фильма на дому. У женщин также в приоритете рестораны и прогулки, но про домашний вариант положительно ответили только 7%.