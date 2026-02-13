Это не просто животное: как принять смерть питомца и справиться с болью

Кошки, собаки, кролики, морские свинки, попугаи... Для одних — это просто животные и птицы, для других — члены семьи. Потерять любимого питомца — это горе и трагедия, равносильная потери близкого человека.

Жалко, что далеко не все это понимают и могут поддержать человека, уповая на то, что можно завести нового... Только это не так просто, как и пережить смерть питомца. Разбираемся вместе с психологом Кариной Васютина, как помочь себе в это непростое время.

«Когда уходит любимый питомец, привычный ритм жизни рушится. Исчезают ежедневные привычки — налить воду в миску, выйти на прогулку, почувствовать мокрый нос или „кусь“. Мозг не успевает осознать утрату и продолжает искать питомца. Горе после потери животного — это комплексная реакция организма. На биологическом уровне падает уровень гормонов, отвечающих за радость и привязанность. Одновременно повышается стрессовый гормон, что может вызвать тревогу, бессонницу и ощущение усталости. Общество при этом нередко недооценивает утрату питомца: нет официального ритуала, похорон, и окружающие могут ожидать быстрого восстановления. Психологически начинается глубокий процесс принятия утраты, и без поддержки пройти его бывает особенно тяжело», — говорит Карина.

Дайте себе время

Переживание утраты питомца требует времени, и форсировать процесс нельзя. Сразу же пытаться жить дальше не получится, потому что мозг и сердце еще не осознали случившееся.

«Позвольте себе вдоволь погрустить и поплакать, прочувствуйте всю пустоту, которая образовалась в вашей душе. Эти эмоции — естественная реакция на потерю близкого человека и животного. Чем внимательнее вы относитесь к своим переживаниям, тем быстрее проходит адаптация к новой реальности», — отмечает психолог.

Выражайте свои чувства

Не держите боль в себе. Разговаривайте с людьми, которые готовы вас выслушать. Понимаем, не у всех есть такие в окружении, да и не все понимают, как больно терять питомца. В этом случае можно доверить свои мысли и эмоции бумаге. Можно писать письма питомцу, рассказывать о том, что не успели сказать. Это помогает внутреннему миру оформить потерю, сделать ее осязаемой и постепенно смягчить интенсивность боли.

Создайте ритуал прощания

Ритуалы дают возможность внешне выразить внутренние чувства. Обязательно похороните питомца. Можно также создать временный памятный уголок, если вам станет от этого легче. Ритуал прощания помогает мозгу принять произошедшее. Действия не помогут избавиться от боли, наоборот, вам может стать еще хуже. Но это важно. Вы почувствуете, что смогли достойно проводить любимого друга на радугу.

Заботьтесь о себе

«В период горя легко закрыться в себе и перестать заниматься повседневными делами. Есть люди, которые полностью замыкаются на потере питомца. Но забота о себе важна: регулярные прогулки, питание, сон, гигиена и минимальная физическая активность поддерживают тело и психику. Даже небольшие шаги, например выход на десятиминутную прогулку, помогают постепенно стабилизировать эмоциональное состояние», — говорит Карина.

Минимизируйте острые триггеры

В первые дни после потери привычные вещи питомца (миска, игрушка, лежанка) могут вызывать сильную боль. Их можно временно убрать подальше с глаз, сохранив для памяти. Это не значит, что вам нужно забыть своего друга. Вы просто снижаете интенсивность эмоциональных всплесков и даете себе пространство для постепенного принятия утраты.

Не спешите с новым животным

Если вы решите завести нового питомца, помните, что он не заменяет ушедшего друга. Каждое животное приносит новую историю и требует внутренней готовности. Спешка в этом вопросе может лишь усугубить чувство вины перед покинувшим вас другом. Новый питомец — это начало новой связи, но вылечить от смерти он вас не сможет.

«С другой стороны, новое животное может быстрее прийти в себя и пережить горе. Некоторым людям невыносима сама мысль приходить домой, где раньше бегал мокрый нос, встречал, мяукал, терся о ноги... Домой идти не хочется, а когда заходить и никто не выбегает на встречу, накрывает по новой. Поэтому, если считаете, что новый питомец поможет вам пережить горе, заводите. И не вините себя, что так быстро забыли умершего друга. Это не так», — комментирует психолог.

Признавайте свои эмоции

Каждый переживает утрату по-своему. Кому-то нужно сохранить вещи питомца рядом, кто-то предпочитает дистанцироваться и жить, как раньше. Нет правильного способа скорбеть. И осуждать тут никто не может вас. Позвольте себе плакать, испытывать пустоту или облегчение, не осуждая собственные эмоции. Чем честнее вы относитесь к себе, тем легче становится постепенно принять случившееся.

Не вините себя