Россияне назвали лучшие влюбленные пары в литературе

Россияне назвали любовные пары, которые считают лучшими в литературе. В списке оказались не только отечественные, но и зарубежные персонажи, пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие более 600 человек со всей России. Вкусы мужчин и женщин разошлись. Девушки назвали идеальной романтической историей отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси из «Гордости и предубеждения» писательницы Джейн Остин (21,7 процента). Мужчины, в свою очередь, отдали первое место «Мастеру и Маргарите» (10,7 процента) Михаила Булгакова.

«В реальной жизни 40 процентов мужчин и 35 процентов женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Также мужская аудитория предпочитает такие сюжеты как "любовь с монстром" (13 процентов) и фиктивные отношения (12 процентов)» — показали результаты опроса.

Среди любовных историй мужчины отдают предпочтению любовному фэнтези (44 процента).

В свою очередь, в топ-3 у женской аудитории вошли тропы «от ненависти к любви» (14 процентов) и «второй шанс» (9 процентов), когда пара воссоединяется после разрыва. Читать истории о любви девушки предпочитают в классических романах (30 процентов).

