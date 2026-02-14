Психолог объяснила, почему 14 февраля разочаровывает многие пары

Во многих странах 14 февраля отмечают День всех влюблённых — событие, которое многие ждут с трепетом, а некоторые — с опаской. Для одних это возможность устроить романтический ужин, обменяться подарками и признаться в чувствах, для других — повод вспомнить о нереализованных ожиданиях и сложностях в отношениях. В преддверии праздника корреспондент «Ямал 1» Елизавета Поварницына пообщалась с психологом Эльмирой Михайловской, чтобы разобраться, в чём заключается настоящая любовь, что может разрушить отношения, а также как сохранить близость, не теряя себя, и пережить праздник тем, кто сейчас один или только начинает строить свои отношения.

Любовь и мифы

День всех влюблённых — праздник или повод для лишних ожиданий?

— Этот день может быть праздником, если подходить к нему без иллюзий. Часто пары разочаровываются, потому что в этот день их ожидания многократно усиливаются. Мы хотим идеальных эмоций и романтики по сценарию, а в реальности партнёр, может быть, устал или занят. Разочарование возникает не из-за праздника, а из-за несоответствия реальности нашим нереалистичным ожиданиям.

Существует ли «настоящая любовь» или это социальная конструкция?

— Настоящая любовь — это не миф, но и не что-то магическое, что происходит само по себе. Это сочетание эмоциональной близости, доверия, уважения и готовности работать над отношениями. Мы часто идеализируем любовь, думая, что она должна быть бурной и вечной, но настоящая любовь проявляется в повседневных поступках: заботе, поддержке и умении слушать друг друга.

Какие мифы о любви чаще всего разрушают отношения?

— Самые опасные мифы: «любовь должна быть без усилий», «партнёр должен угадывать мои желания», «если страсть угасла, любовь закончилась». Мы продолжаем в них верить, потому что с детства видим романтические истории в книгах и фильмах. В реальной жизни любовь требует работы, компромиссов и терпения, а не только романтических жестов.

Секреты счастливых отношений

Три главных секрета крепкого брака?

— Первое — это общение. Честное, без обвинений и манипуляций. Второе — умение прощать. Любой человек совершает ошибки, и важно отпускать обиды. Третье — совместные цели и ценности. Пара, которая движется в одном направлении, переживает кризисы легче и остаётся вместе надолго.

Любовь «проходит» через 3–5 лет?

— Не обязательно. То, что многие называют «концом страсти», чаще всего кризис первых лет совместной жизни. Это время, когда романтика уступает место быту и привычкам. Те, кто умеет трансформировать отношения, сохраняют эмоциональную и физическую близость, просто она меняется по форме, но не исчезает полностью.

Что важнее — страсть или дружба?

— Для долгих отношений дружба и взаимное уважение важнее. Страсть важна, но она циклична: пиковые эмоции сменяются спокойной привязанностью. Дружба помогает пройти через трудные периоды, оставаясь опорой и партнёром в жизни, а страсть без доверия редко держится долго.

Есть ли привычки, которые медленно убивают отношения?

— Безусловно, да. К ним относятся игнорирование партнёра, сарказм, чрезмерная критика, постоянное сравнение с другими, откладывание разговоров о проблемах. Кажется, что это мелочи, но они накапливаются и создают эмоциональный разрыв.

Общение и конфликты

Почему мы срываемся на близких?

— Наиболее безопасное эмоциональное пространство — это дом и близкий человек. Мы чувствуем, что нас поймут, и поэтому позволяем себе выражать злость или раздражение. Часто мы не умеем справляться с эмоциями вовне, и «приближенные» становятся для нас эмоциональной подушкой.

Есть ли «правильный» способ ссориться?

— Да, существуют принципы конструктивного конфликта: говорить от первого лица («я чувствую…»), избегать обвинений, слушать партнёра до конца и искать совместное решение. Конфликты важны: они показывают, что у пары разные потребности и помогают понять друг друга глубже.

Какие фразы навсегда стоит вычеркнуть из отношений?

— «Ты всегда…», «Ты никогда…», «Если бы ты меня любил, сделал бы…», «Я ухожу» в порыве гнева. Такие формулировки ранят, фиксируют партнёра в роли «врага» и создают эмоциональные барьеры.

Про любовь к себе

Можно ли построить здоровые отношения, если человек не любит себя?

— Это крайне сложно. Если человек не принимает себя, он ищет в партнёре подтверждение собственной ценности. Это создаёт зависимые или дисбалансные отношения, где один даёт, а другой постоянно требует. Любовь к себе — не эгоизм, а способность устанавливать границы и принимать свои нужды.

Где грань между заботой о партнёре и жертвенностью?

— Забота — это осознанное желание сделать жизнь другого лучше, при этом не теряя себя. Жертвенность — когда вы постоянно ставите партнёра выше своих потребностей, терпите обиды и игнорируете свои эмоции. Сигнал, что грань нарушена: вы чувствуете усталость, раздражение и обиду, но продолжаете «ради любви».

Почему одиночество в паре иногда ощущается сильнее, чем без неё?

— Это связано с ожиданиями близости. Когда мы одиноки, мы осознаём выбор и свободу. В паре мы рассчитываем на эмоциональную поддержку, но, если партнёр не отвечает нашим потребностям, одиночество ощущается острее.

14 февраля без розовых очков

Обязательно ли дарить подарки и устраивать романтику, чтобы сохранить отношения?

— Нет. Подарки и романтика — это символы, но они не заменяют ежедневной. Главное — внимание и намерение быть вместе, а не внешний блеск.

Как пережить День святого Валентина тем, кто один или в стадии расставания?

— Признать свои чувства, но не винить себя за одиночество. В этот день можно уделить время себе: встретиться с друзьями, заняться любимым хобби, устроить маленький ритуал для себя. Свидание с собой — тоже очень полезная практика.

Может ли праздник стать поводом честно поговорить о проблемах в паре?

— Да, если подходить с уважением и без обвинений. День всех влюблённых — хороший символический момент, чтобы обсудить ожидания, желания и недопонимания.

Практики и советы

Самый простой ритуал для сохранения близости?

— Ежедневная маленькая привычка: 5–10 минут искреннего общения без телефонов и отвлечений. Рассказывать о чувствах, делиться впечатлениями дня, обсуждать планы.

Совет для пар с большим стажем и для тех, у кого только зарождаются новые отношения?

— Для опытных пар: не забывайте удивлять друг друга, даже маленькими жестами. Для новых отношений: учитесь слушать и задавать вопросы о чувствах, а не только о фактах.

Ранее ямальцам назвали красивые даты для бракосочетания в 2026 году.