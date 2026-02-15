Риск отката: в чем суть челленджа «90–90–1»

Пользователи Сети активно делятся результатами прохождения челленджа "90–90–1". В чем его суть и чем он может быть опасен, читайте в материале Москвы 24.

© М24

Ключ к достижению целей

В социальных сетях набрал популярность челлендж "90–90–1". Его суть в том, чтобы в течение 90 дней уделять 90 минут в сутки одной цели.

Автором методики считается канадский писатель, специалист по мотивации и развитию личности Робин Шарма. По его мнению, последовательное выполнение этой практики способствует быстрому прогрессу в достижении любых целей.

Шарма убежден, что 90 дней – достаточный срок, чтобы не потерять мотивацию, но при этом сформировать устойчивую привычку. Писатель предложил посвящать этой практике утренние часы – с 5 до 9 утра, считая их самыми продуктивными.

Психолог Александр Кичаев в беседе с Москвой 24 рассказал, что челлендж "90–90–1" дисциплинирует, тренирует силу воли, умение концентрироваться и ставить цели. Однако метод больше подходит для решения краткосрочных задач (написание диплома, сдача проекта), потому что долгосрочные достигаются пошагово и могут быть скорректированы в процессе.

Кроме того, практика не подойдет для целей, которые впоследствии требуют закрепления и поддержания результата (например, изучения языков).

«Метод подходит рациональным людям, имеющим четкую цель и любящим планировать. Четкий распорядок дня, который появляется у человека, придерживающегося правил метода, помогает достигать поставленных перед собой задач».

Однако метод не пойдет тем, кто не любит следовать четкому плану каждый день. Таких людей челлендж может демотивировать, привести к стрессу и выгоранию, отметил эксперт.

«Также он не подойдет слишком эмоциональным и гиперактивным личностям, например, страдающим синдромом дефицита внимания. Для них этот марафон будет каторгой», – отметил психолог.

Прежде чем начать, специалист рекомендовал убедиться, что новые правила не изменят привычный распорядок дня, не собьют циклы сна и пробуждения. Иначе организм будет находиться в постоянном стрессе, что может привести к срыву. Кроме этого важно определиться с конкретной целью – чего хочется достигнуть благодаря челленджу, заметил Кичаев.

Подмена здравого смысла выносливостью

Бизнес-психолог, психотерапевт Елизавета Майер рассказала Москве 24, что челлендж "90–90–1" – очередная "волшебная таблетка", продающая простую мысль: если достаточно долго и дисциплинированно заставлять себя работать, результат обязательно появится.

«В реальности – это подмена здравого смысла выносливостью. Ориентация на длительность, а не на качество создает впечатление продуктивности без реального достижения поставленных целей. Такие челленджи хорошо продаются, потому что обещают быстрый результат без необходимости думать».

Эксперт отметила, что большинство подобных практик не позволяет задуматься – ради чего и стоит ли вообще выполнять определенный список задач. Вместо этого авторы таких практик предлагают сделать упор на времени и усердии, называя это прогрессом.

Специалист подчеркнула, что в данном случае важно не просто определиться с целью на ближайшие 90 дней, а полностью изменить приоритеты. Участие в челлендже даст обманчивый эффект, потому что резкое ужесточение режима временно мобилизует психику. Далее может случиться откат к прежним алгоритмам поведения.

«Особенно опасен этот подход для перфекционистов. Для них челлендж становится легальным способом насилия над собой, наполненный чувством морального превосходства и иллюзией развития», – рассказала Майер.

Кроме этого для людей в хроническом стрессе, при недосыпе или тревоге это – ускоренный путь к когнитивному и нервному истощению.

Психолог Кичаев добавил, что альтернативой жестким правилам челленджа может стать обычный тайм-менеджмент. Он рекомендовал использовать таблицу Эйзенхауэра: инструмент, который поможет расставить приоритеты. В том числе для достижения определенной цели, разбив ее на более мелкие задачи. Для этого нужно начертить большой квадрат и разделить его на четыре части с названиями: "важные и срочные", "важные и несрочные", "не важные и срочные", "не важные и не срочные". Затем внести туда задачи.

Также при выполнении поставленной цели поможет другой метод: чередовать 20 минут работы и 10 минут отдыха. Даже если усталость не чувствуется, все равно перерыв поможет освежить свою мотивацию и вернет эмоциональную вовлеченность, добавил Кичаев.

Планируя часы работы и отдыха, нужно соблюдать баланс. В противном случае можно столкнуться с перенапряжением и выгоранием, заключил эксперт.