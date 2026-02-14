Психолог объяснил, чем цифровой детокс полезен для мозга
Это необходимость для головного мозга. Психолог Дмитрий Евстигнеев рассказал о пользе цифрового детокса. По словам эксперта, его стоит воспринимать не просто как эксперимент, а как важную часть жизни.
Евстигнеев подчеркнул, что временный отказ от гаджетов помогает восстановить когнитивный контроль и вернуть префронтальной коре мозга способность управлять вниманием, а не реагировать рефлекторно на любой звук.
«Когда человек не потребляет контент, а просто гуляет или смотрит в окно, происходит активация пассивного режима работы мозга. А ведь именно в нём он обрабатывает накопленный опыт, строит сложные ассоциации и рождает креативные решения», — объяснил эксперт.