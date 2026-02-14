Психолог объяснил, чем цифровой детокс полезен для мозга

Это необходимость для головного мозга. Психолог Дмитрий Евстигнеев рассказал о пользе цифрового детокса. По словам эксперта, его стоит воспринимать не просто как эксперимент, а как важную часть жизни.

Евстигнеев подчеркнул, что временный отказ от гаджетов помогает восстановить когнитивный контроль и вернуть префронтальной коре мозга способность управлять вниманием, а не реагировать рефлекторно на любой звук.