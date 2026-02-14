Женщины поделились ожиданиями на День святого Валентина

Большинство россиянок по-прежнему связывают День святого Валентина с гастрономией - ужином в ресторане или праздничным столом дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди представительниц прекрасного пола в возрасте 24-44 лет.

© Московский Комсомолец

© Олег Макаров

Согласно исследованию компании MR, каждая третья дама (34%) ожидает, что 14 февраля проведет вечер в ресторане. Половина опрошенных предпочитают отметить праздник дома, приготовив особенный ужин самостоятельно или вместе с любимым человеком.

Респондентки назвали и другие ожидаемые сюрпризы. 28% участниц опроса рассчитывают на любые знаки внимания, 17% - на совместные прогулки, поездки или культурные события.

11% отметили, что для них важнее всего время, проведенное вместе, вне зависимости от формата праздника. Материальные подарки в качестве основного ожидания назвали лишь 7% опрошенных. Кстати, по данным Superjob, львиная доля мужчин (71%) и так не планирует ничего дарить своим половинкам на 14 февраля. Еще семь лет назад таковых было гораздо меньше - 53%.

Любопытно, что законные мужья щедрее кавалеров без штампа в паспорте. 13% супругов собираются преподнести презент своим женам (средней стоимостью, как следует из опроса, пять тысяч рублей). В парах, не имеющих официальных отношений, расщедриться на подарок готовы только 3% молодых людей.