Названы «базовые» компоненты семейного счастья

Это сексуальная совместимость, эмоциональное понимание и схожие ценности.

Для сохранения любви в отношениях следует соблюдать договорённости и беречь чувства друг друга. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Универсального рецепта сохранения любви и семейного счастья точно нет. Есть некая универсальная база. Это договорённоcти и исполнение этих договорённостей, то есть принятие ответственности на себя в трёх сферах. Первое — сексуальная совместимость, если её нет, то нужно искать точки соприкосновения. Второе — эмоциональное понимание, контакт, бережность по отношению к эмоциям другого. Третье — схожие ценности. Люди должны смотреть в одну сторону. Что касается индивидуального рецепта, кому-то нужно больше близости, кому-то, наоборот, больше дистанции».

Ранее Соловьёва указала на невозможность серьёзных «дофаминовых» отношений. По её словам, гормон, дающий ощущение влюблённости и «бабочек в животе», подталкивает к постоянному взаимодействию и отвечает за мотивацию. Всплеск дофамина со временем идёт на спад, и ему на смену приходят более «спокойные» окситоцин и серотонин.