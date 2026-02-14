Психолог ответила, что зумеры ищут в романтических отношениях

В отличие от бумеров и миллениалов они не готовы жертвовать чем-то ради партнёра.

Стремление молодых людей к «лёгкости» сформировано социокультурной средой. Об этом Елена Соловьёва рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Существует такая теория поколений в социологии. Были бумеры, потом поколение с геном икс, потом миллениалы, зумеры. Все эти поколенческие династии отличаются. Бумеры готовы были жертвовать в любви и очень много делать и с одним партнёром находиться постоянно. Следующее поколение уже не то что хотят жертвовать, но тем не менее хотим, чтобы рядом был другой человек, и мы готовы делать что-то для другого. Те же самые зумеры, у них логика — что я могу от этих отношений получить? То есть, что я могу дать, уже как будто вообще не звучит. Почему я должен что-то давать? Они не хотят заморачиваться на тяжёлый труд. Их стремление к лёгкости — это не их вина. Социокультурная среда обеспечила им таковое видение».

