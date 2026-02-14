Ароматерапия: современные способы использования эфирных масел

Ароматерапия — эффективный способ улучшить свое настроение, эмоциональное состояние и общее самочувствие. Запах может влиять на нас разными способами:

Лаванда, вербена и ромашка — растения, которые издавна используются для расслабления и снятия напряжения. Они дарят ощущение спокойствия и умиротворения. Энергичность. Некоторые ароматы, такие как лимон, грейпфрут и мята, помогают взбодриться и повышают уровень энергии.

Роза, иланг-иланг и сандаловое дерево незаменимы для снятия стресса и улучшения настроения. Они стимулируют выработку эндорфинов, гормонов счастья. Улучшение сна. Лаванда и ромашка известны своими успокаивающими свойствами и способностью избавлять от бессонницы. Перед сном они помогут расслабиться и подготовят организм к отдыху, делая сон более крепким.

Форматы ароматерапии