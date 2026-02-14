Назван способ загладить вину после ссоры

Россияне раскрыли отношение к подаркам в честь Дня всех влюбленных. Результатами исследование с «Лентой.ру» поделился модный бренд Michel Katana.

Согласно опросу, подарок на 14 февраля для россиян — это прежде всего про внимание, а не про бюджет. Так, 56 процентов респондентов считают личный смысл важнее стоимости, а почти треть признались, что их сильнее всего разочаровывает отсутствие индивидуального подхода. При этом, только 9 процентов опрошенных обращают внимание на цену как на ключевой фактор.

Кроме того, россияне назвали подарки отличным способом загладить вину при ссоре. Почти половина (46,9 процента) считают, что подарок может быть лишь частью извинения, но не заменой серьезного разговора, а 34,5 процента уверены, что никакая вещь не компенсирует отсутствие диалога.

Среди аксессуаров, которые участники опроса рассматривают в качестве подарка на День святого Валентина, в числе лидеров оказались палантины и шарфы. Они вошли в топ самых привлекательных вариантов, опередив такие позиции, как сумки и ремни, в то время как перчатки оказались наименее популярным выбором.

«Мы видим четкую глобальную тенденцию: ценностные ориентиры потребителей меняются. Если еще несколько лет назад ключевым фактором выбора была стоимость или статус бренда, то сегодня на первый план выходят персональный подход, внимание к деталям, эмоция и ощущение настроения», –– отмечает арт-директор Michel Katana Наталья Семенова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о популярных подарках на День святого Валентина.