Психологи выяснили секрет радости одиноких людей

Новое исследование, опубликованное в журнале Personal Relationships, показывает, что люди, живущие без партнера, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью и реже страдают от депрессии, если их базовые психологические потребности удовлетворены. Кроме того, важную роль играют тип привязанности и восприятие одиночества как личного выбора, а не вынужденного состояния.

Почему исследование стало актуальным

Число одиноких взрослых растет во всем мире, и психологи стали внимательно изучать, что делает жизнь таких людей полноценной. Раньше исследователи в основном смотрели на пары, воспринимая одиночество как временное явление или проблему. Простое деление людей на тех, кто выбрал одиночество, и тех, кто оказался один, слишком упрощает реальность их опыта.

«Большая часть исследований сосредоточена на недостатках — на том, что одинокие люди менее счастливы или чувствуют себя хуже, чем состоящие в отношениях. Мы хотели понять, когда одинокие люди начинают процветать, какие индивидуальные особенности помогают им жить хорошо и радоваться жизни», — говорит Дживон О, доцент Сиракузского университета.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали две группы: 445 взрослых в среднем возрасте 53 лет, которые долгое время оставались одинокими, и 545 студентов около 19 лет. Это позволило сравнить опыт людей разных этапов жизни.

Участников опросили, чтобы понять разные психологические аспекты их жизни. Проверяли, насколько они чувствуют контроль над своей жизнью (автономия), уверены в своих способностях достигать целей (компетентность) и ощущают близость и поддержку со стороны других людей (взаимосвязь).

Также изучался тип привязанности. Тревожная привязанность связана со страхом быть отвергнутым, избегающая — с дискомфортом в близости и предпочтением дистанции. Дополнительно оценивались причины одиночества и открытость к случайным сексуальным связям, известная как социосексуальность.

Основные результаты

Главный вывод: удовлетворение базовых потребностей напрямую связано с благополучием. Одинокие люди, которые чувствуют автономию, компетентность и социальную связь, сообщают о большей удовлетворенности жизнью и меньших депрессивных симптомах.

Стиль привязанности также важен. Люди с высоким уровнем тревожности привязанности чаще испытывают депрессию и менее довольны своим одиночеством.

«Отсутствие партнера становится источником стресса для тех, кто сильно боится быть оставленным», — объясняет Дживон О.

Причины одиночества тоже влияют на психическое здоровье. Те, кто считает себя одинокими по собственному выбору ради свободы и независимости, чувствуют себя лучше. Те, кто воспринимает одиночество как вынужденное, страдают чаще. Оказалось, что открытость к случайным романтическим отношениям сама по себе не делает людей счастливее. На общую удовлетворенность жизнью больше влияют базовые потребности и стиль привязанности.

Что это значит

Исследование подтверждает, что качество жизни одиноких людей зависит от базовых психологических факторов — чувства контроля, компетентности и социальных связей, чаще всего через дружбу и семью. Дополнительно важно, как человек воспринимает свое одиночество и какой у него тип привязанности.