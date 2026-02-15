Психолог объяснил, почему мужчины чаще называют авторитетом мать, а не жену

Психолог Ирина Медведева в беседе с aif.ru заявила, что более тесная связь мужчин с матерями, чем с супругами, может быть связана с изменением характера семейных отношений. Согласно опросу, 31% мужчин считают главным авторитетом мать, 26% — жену, еще 8% назвали детей.

© РИА Новости

По словам Медведевой, в своей практике она нередко сталкивается с тем, что мужчины поддерживают более доверительные отношения с матерью, чем с супругой. При этом они могут быть близки с детьми, но не чувствовать душевной связи с женой.

Эксперт связывает это с тем, что часть женщин, по ее наблюдениям, воспринимает мужа прежде всего как добытчика, тогда как материнская поддержка остается безусловной.

Психолог считает, что мужчины нуждаются в принятии «не за что-то», а просто так. По ее мнению, когда в браке на первый план выходит материальная составляющая, это ослабляет эмоциональную основу семьи. Она отметила, что устойчивые отношения строятся на взаимной верности, поддержке и готовности к жертвенности, передает «Радиоточка НСН».