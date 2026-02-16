Женщины поделились секретами великолепного орального секса

Мужчина обратился за советом к женщинам и попросил раскрыть секреты великолепного орального секса. Их женщины перечислили в разделе Sex форума Reddit.

Так, одна из пользовательниц посоветовала мужчинам во время орального секса также использовать пальцы, чтобы доставить женщине более интенсивное удовольствие.

«Палец нужно поместить в вагину, надавливая и растирая по направлению вверх, туда, где находится клитор, а ртом или языком в это время стимулировать клитор с хорошим нажимом. Это не занимает много времени, а воздействие интенсивное», — Mighty-Universe, пользовательница Reddit

Также женщины порекомендовали мужчинам не забывать следить за дыханием во время орального секса.

«Планируйте свое дыхание. Задержка дыхания может отличать просто хороший секс от великолепного», — dakotanorth8, пользовательница Reddit

Кроме того, в комментариях заявили, что женское удовольствие можно слить, если мужчина будет издавать звуки.

«Сначала может показаться глупым и смешным, но если вы будете гудеть на продолжительных выдохах, то станете похожи на живой вибратор! Кроме того, это чрезвычайно приятно: она услышит, что вы звучите так, словно едите самое вкусное, что когда-либо пробовали», — PromptusMaximus, пользовательница Reddit

