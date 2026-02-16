Психолог предупредил об обострении «аддикций» весной

Речь идёт, в частности, о склонности к перееданию, алкоголю, курению, «невротическому» похудению и «демонизации» продуктов питания.

В этот период лучше воздержаться от радикальных решений, например, от голодания. Следует помнить, что по окончании зимы организм истощён, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Вообще, весна и осень — это время, когда обостряются аддикции и другие психопатологии. Человек начинает есть. Нам почему-то становится более голодно, как раз начинает тянуть на сладкое. Если осенью мы ещё могли как-то делать под контролем, то весной нам просто хочется пожирать эти быстрые углеводы в больших количествах, и не можем остановиться. Если есть склонность к алкогольной аддикции, может постоянно чувствовать желание выпить. Если курение, то точно так же. Сильные ограничения вот эти: «Буду худеть». Невротическое ПП-питание, буду следить, чтобы все крупы вымачивались, не дай бог какой-то кусочек сахара появится. То есть такая демонизация продуктов, что человек просто начинает питаться лепестками фиалки, всегда это говорю. Если вы склонны к перееданию, вас будет тянуть туда, если вы склонны к невротическому ограничению, вас будет тянуть на эти бесконечные аскезы. Многие люди ещё пытаются голодать в это время, что я категорически не рекомендую делать. Организм и так истощён».

