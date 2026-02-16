Ученые выяснили, каким женщинам нравятся мужчины с бородой

Возраст и репродуктивный статус женщины могут влиять на то, какие мужские черты кажутся ей привлекательными. К такому выводу пришли польские ученые. Исследование показало, что женщины в постменопаузе иначе воспринимают некоторые «маскулинные» характеристики — форму тела, черты лица и растительность на лице — по сравнению с женщинами репродуктивного возраста. Работа опубликована в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology (AHBP).

С точки зрения эволюционной психологии, вторичные половые признаки — широкие плечи, выраженная линия челюсти, развитая мускулатура — могут служить сигналами здоровья и уровня тестостерона. Предполагается, что женщины фертильного возраста чаще обращают внимание на такие признаки, поскольку они ассоциируются с «хорошими генами», которые потенциально могут быть переданы потомству. Однако о том, меняются ли эти предпочтения с возрастом и наступлением менопаузы, известно меньше.

Команда исследователей под руководством Аурелии Старжиньской и Лукаша Павельца привлекла к онлайн-опросу 122 женщин в возрасте от 19 до 70 лет. Участниц разделили на три группы: пременопаузальную (с регулярным циклом), перименопаузальную (с нерегулярным циклом и первыми симптомами) и постменопаузальную (отсутствие менструаций не менее года).

Для оценки предпочтений ученые использовали изображения одного и того же 22-летнего мужчины, внешность которого цифровым способом изменяли. Варьировались степень «маскулинности» лица, наличие щетины или бороды, форма корпуса (V-образная — широкие плечи и узкие бедра, H- и A-образная) и выраженность мускулатуры. Участницы оценивали изображения по привлекательности, а также по предполагаемой агрессивности и социальной доминантности.

Оказалось, что женщины в постменопаузе оценивали V-образную фигуру как менее привлекательную, чем женщины репродуктивного возраста. В классических эволюционных моделях именно такая форма тела считается маркером физической силы и «качества генов». Авторы предполагают, что после завершения репродуктивного периода значение подобных сигналов может снижаться.

Интересно, что с возрастом росла привлекательность бороды: более старшие участницы чаще выбирали мужчин с выраженной растительностью на лице. По мнению исследователей, борода может восприниматься как признак зрелости и социального статуса.

Кроме того, женщины в постменопаузе чаще воспринимали мужчин со средней мускулатурой как более агрессивных. В более молодых группах такой связи не обнаружили. При этом восприятие социальной доминантности почти не зависело ни от возраста, ни от репродуктивного статуса.