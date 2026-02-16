Мужчины устали скрывать свои «женские» хобби — и женщинам это понравилось

Соцсети заполонили ролики, в которых девушки демонстрируют «немужские» хобби своих партнеров — от рукоделия и выпечки до коллекционирования фарфоровых кукол и йоги. Неожиданно всплеск внимания к столь нетипичным увлечениям превратился в полноценный тренд: молодые пары все чаще отказываются от устаревших представлений об образе «настоящего» мужчины в пользу новой «мягкой» маскулинности. Психологи отмечают, что за наивностью таких видео скрываются глубокие процессы. Мужчины учатся открываться и не бояться проявлять эмоции, а женщины становятся для них опорой в этом непростом деле. Иными словами, молодое поколение перестает ориентироваться на старые гендерные нормы и стремится к более гибкой, поддерживающей модели отношений. Как мужчины решились показать свою уязвимость и почему это нравится женщинам — в материале «Ленты.ру».

Мягкая мужественность

«Мой парень сейчас покажет вам свои растения, и лучше б вам сказать ему что-нибудь хорошее», — произносит в начале вирусного TikTok-ролика блогер @yearningyardies.

Девушка наигранно грозно смотрит в камеру, а потом отходит в сторону, чтобы дать слово застенчивому бойфренду, который с нежностью демонстрирует розмарин, тимьян и другие травы, выращенные на балконе.

Так выглядит один из самых трогательных, по мнению итальянского журнала nss G-Club, трендов последних месяцев — «будь милым с моим парнем» (be nice to my boyfriend). Его последовательницы самоотверженно защищают традиционно женские хобби своих партнеров: показывают их в кадре, призывают аудиторию писать позитивные комментарии и агрессивно отстаивают право мужчин на любые увлечения — от вязания и садоводства до выпечки и коллекционирования фарфоровых кукол.

Еще в одном популярном видео тиктокерша @lady.bourdon предупреждает, что ее возлюбленный прямо сейчас собирается показать зрителям черепаху, которую он раскрасил. После долгого рассказа бойфренда о его работе, она возвращается в кадр и сухо требует:

«Оставьте хороший комментарий».

А другая участница тренда @vivvianvu презентует «особую коллекцию» молодого человека, которая состоит из кукол Лабубу. Под ее постом развернулась борьба за самый остроумный комплимент этому хобби.

Журналисты называют тенденцию маленьким, но эволюционно важным ударом по токсичной маскулинности. Они заявляют, что творческие и «несерьезные» занятия больше не делают молодого человека менее сильным, а являются частью новой «мягкой» мужественности.

«Он страдает — и вместе с ним страдает окружение»

К «настоящему мужчине» всегда предъявлялись жесткие требования: быть сильным, зарабатывать деньги, конкурировать, не показывать слез. И тем более не тратить время на вышивку крестиком и рецепты пирожных.

Мужественность как черта характера не возникла в момент, когда первый человек поднял камень или натянул тетиву. Она формировалась постепенно, как способ организовать общество, выживание которого зависело от предсказуемости поведения.

Мужчинам предписывалась роль сильных, надежных и невозмутимых лидеров не потому, что они так устроены по своей природе, а из-за того, что обществу была нужна такая система.

С появлением государства, религии, экономики и законов ожидания только возрастали. Слово «мужчина» стало синонимом стабильности. Именно мужчина должен был кормить, защищать, поддерживать порядок. И чем более хрупким казался окружающий мир, тем жестче становились эти нормы. Общество гарантировало мужчине уважение и статус, если он умел скрывать страх, контролировать себя, подавлять слабость, воевать и добывать пищу.

«Токсичная маскулинность — это не про то, что мужчины "чересчур мужественные". Это про жесткий набор правил, которые наказывают мужчин за проявление человеческих качеств. Когда мужчина не может выражать свои истинные переживания, он страдает — и вместе с ним страдает окружение», — Терри Куперс, психиатр, эксперт по мужскому психическому здоровью.

Со временем необходимость в разделении ролей исчезла, однако требования остались прежними. Мужчин с детства учили быть стойкими и никогда не плакать. Им внушали, что эмоции — это дефект, а сомнение равно поражению. Отчасти это было связано с социальными структурами, такими как наследование, власть и иерархии. Чтобы сохранить порядок, общества закрепляли идею: мужчина должен быть твердым, надежным и «управляемым» через честь и чувство долга.

И пока эта система работала, ее не пересматривали. Теперь, когда мир стал относительно безопасным, мужчины столкнулись с кризисом. Специалисты уверены: главная задача сейчас — не разрушить мужественность, а скорректировать ее так, чтобы она служила людям, а не ломала их.

«Будешь жестким — станешь успешным»

«Мы научили мужчин, что "быть мужиком" — значит держать все под контролем, не показывать ни чувств, ни уязвимости. Однако требование соответствовать маскулинному идеалу изматывает, а для многих оно еще и глубоко разрушительно», — подтверждает исследователь маскулинных норм социолог Майкл Киммел.

В то же время, по мнению эксперта, когда эти ориентиры отнимают, многие молодые люди вообще перестают понимать, кто они на самом деле. Пытаясь разобраться, они ищут ответы в интернете — и нередко попадают под влияние так называемой маносферы (от английского manospehere — «мужская сфера»). Там, как и тысячи лет назад, влиятельные личности внушают им, что настоящая мужественность заключается в агрессии, власти и доминировании над женщиной.

Одним из самых известных представителей этого течения стал бывший спортсмен и интернет-инфлюэнсер Эндрю Тейт, которого обвиняют в торговле людьми и сексуальных преступлениях. Несмотря на это, его высказывания, прославляющие женоненавистничество, приобрели широкую популярность среди молодежи. В частности, он заявлял, что женщины должны сидеть дома, что им нельзя водить машину и что они — собственность мужчин. Кроме того, по его мнению, жертвы насилия «частично виноваты» в своей беде.

«Миллионы подростков смотрят ролики, где Тейт продает образ ультражесткого альфа-самца, который «может убить человека, укачивая ребенка» и презирает любое проявление слабости», — журнал Australian Women’s Weekly.

Американские педагоги отмечают, что многие школьники, вдохновленные Тейтом, цитируют его фразы, демонстрируют свой статус с помощью машин, купленных на средства родителей, разбрасываются деньгами и используют грубые выражения в адрес женщин, даже не задумываясь о том, насколько это токсично.

При этом мнимый престиж и агрессия — это лишь внешняя оболочка, за которой скрывается глубокое неуважение к людям, обесценивание эмоций, поощрение жестокости и пренебрежение ответственностью. Сотрудники организации по борьбе с сексуальным насилием в университетских кампусах McGill утверждают, что такая идеология усиливает тревожность, депрессию и недоверие к миру. А главное — она опасна не только для окружающих, но и для ее последователей.

Руководитель направления мужского здоровья в фонде Movember, австралийский психолог Зак Сайдлер объясняет, что многие юноши целенаправленно ищут инфлюэнсеров вроде Тейта и затем живут по их правилам. Этот культ процветает благодаря тому, что они учат мальчиков простой и соблазнительной схеме: будешь жестким — станешь успешным.

По данным отчета Movember Institute, 7 из 10 молодых мужчин сознательно подписываются на «мужских» блогеров и считают их контент вдохновляющим, даже если он откровенно мизогинный.

«Это часть человека, которого я люблю»

На этом фоне ролики be nice to my boyfriend могут стать отправной точкой для серьезных перемен в восприятии мужественности, заявляет в своей статье итальянская журналистка Карла Масчана. Она обратила внимание на то, что сегодня девушки буквально выделяют уголок в своих аккаунтах, чтобы показать хобби своих бойфрендов. И хотя видео записываются с иронией, они наделены здоровым посылом: мужчина может увлекаться бисероплетением или садом, не поступаясь мужественностью.

«Хобби — это не утрата мужской роли, а способ проявить себя, снять стресс и обрести радость. А девушки в кадре как будто говорят обществу: "Это не повод для шуток, это часть человека, которого я люблю"», — Карла Масчана, обозревательница nss G-Club.

Американские СМИ назвали это движение hype girlfriend trend. Его последовательницы ведут себя как сценические матери или старшие сестры: подбадривают своих партнеров и в то же время шуточно запугивают аудиторию.

«Зрителям особенно нравится эта парадоксальная смесь нежности и агрессии: женщины одновременно демонстрируют заботу и силу, а это, в свою очередь, разрушает стереотип о том, что мужчина всегда должен держать удар сам», — пишет Daily Dot.

На платформе Medium опубликован материал о том, как поощрять хобби партнера любого пола. Его автор Марта Левченко заявляет, что активная поддержка интересов близкого — один из самых простых и одновременно эффективных способов показать заботу.

Журналистка советует дарить книги, курсы или инструменты, которые помогают человеку развиваться в его хобби: знакомить его с людьми с похожими увлечениями, задавать вопросы и выслушивать ответы с искренним интересом, хотя бы раз попробовать заняться чем-то вместе, чтобы превратить хобби в общий опыт, не обесценивать, сравнивая с «более полезными» занятиями.

«Сказать "я поддерживаю тебя" легко, но показать это действиями — уже совсем другой уровень близости», — Марта Левченко, журналистка Medium.

Тренд уже принес результат — к нему начали присоединяться мужчины. В ответ на вирусные ролики молодые люди показывают свои сокровенные увлечения — от гончарного дела и шитья до коллекционирования карточек с покемонами. Их посыл заключается в том же: хобби — это не отказ от мужской роли, а способ проявить себя, снять стресс и обрести радость.