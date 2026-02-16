Назван способ испытать оргазм без физического контакта с гениталиями

Может ли женщина испытать оргазм без прямой стимуляции гениталий — только за счет упражнений для мышц тазового дна? Новое исследование дает биологическое подтверждение такой возможности. Работа опубликована в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

© Газета.Ru

Речь идет о так называемых негениально-стимулированных оргазмах — состояниях, возникающих без физического контакта с половыми органами. Ранее подобный феномен описывали у женщин, практикующих тантрические техники дыхания и концентрации. Однако оставался вопрос: возможны ли такие оргазмы у женщин после менопаузы, когда уровень половых гормонов ниже?

Команда под руководством Джеймса Г. Пфауса из Карлова университета в Праге и Чешского национального института психического здоровья провела клиническое наблюдение за 55-летней женщиной в постменопаузе, не получавшей гормональную терапию. Участница была обучена технике «Wave Technique» — ритмическому сокращению и расслаблению мышц тазового дна.

Эксперимент проходил в условиях больничной палаты, без какого-либо генитального контакта. Женщина оставалась полностью одетой. Были проведены три сессии: двух с половиной минутная индукция оргазма, десятиминутная индукция и десятиминутная тренировка пилатеса (контрольное условие). Кровь брали за 15 минут до каждой сессии, сразу после и через 15 минут после завершения.

Ключевым биомаркером стал пролактин — гормон, уровень которого повышается во время оргазма у мужчин и женщин. Его рост связан с кратковременным подавлением дофамина в гипоталамусе.

После 2,5-минутной сессии уровень пролактина повысился до 110% от исходного значения. После 10-минутной — до 141%. В контрольной сессии пилатеса пролактин, напротив, снизился на 12%, что указывает на специфичность гормонального ответа именно к сексуальной разрядке, а не к физической нагрузке в целом.

Дополнительно ученые использовали биофидбек-устройство Lioness 2.0, модифицированное так, чтобы оно регистрировало только давление, создаваемое мышечными сокращениями, без вибрации и стимуляции. Сенсор зафиксировал ритмичные сокращения с интервалами 7–15 секунд. За 10 минут участница пережила более 30 пиков, совпадающих с субъективным ощущением оргазма.

По словам Пфауса, напряжение мышц тазового дна может усиливать стимуляцию нервных волокон, передающих сигналы от клитора, влагалища и шейки матки в спинной мозг. Регулярная тренировка, вероятно, повышает чувствительность этих путей.

Ученые считают, что в будущем подобные техники могут стать частью немедикаментозной помощи женщинам с аноргазмией. Планируется расширить выборку и изучить мозговую активность при помощи функциональной МРТ, чтобы сравнить «контактные» и «бесконтактные» оргазмы.