Как метод Готтмана помогает сохранить любовь

Ссоры случаются в каждой семье. Но прислушавшись, как спорят супруги, можно понять, выживет ли союз или бракоразводный процесс неизбежен. Американский психолог Джон Готтман прославился тем, что научился с высокой точностью прогнозировать развод. Метод Готтмана называют «научной формулой любви». Разберемся, почему сегодня о нем стоит знать каждой женщине, желающей сохранить брак.

© Unsplash

Кто такой Готтман и в чем секрет популярности метода

В России имя Готтмана пока не на слуху, в отличие от Фрейда или Юнга. А между тем в США и Европе его исследования считаются золотым стандартом науки о браке. Вместе с супругой, психологом Джули Готтман, он создал целую систему работы с парами — Gottman Method Couples Therapy.

В своей «Лаборатории любви» исследователь наблюдал за супружескими парами, анализируя не только их слова, но и микровыражения лиц, частоту сердцебиения, уровень стресса (да, с камерами, пульсометрами и микрофонами). В 1992 году он показал сногсшибательный результат: предсказал развод с точностью 90%+, анализируя разговоры за 15 минут. Итог — десятки научных публикаций и несколько бестселлеров. «Семь принципов счастливого брака» (миллионы копий) и «Мост к любви» переведены на многие языки, включая русский. С женой Джули они основали Институт Готтмана — тренинги для пар по всему миру.

Четыре всадника апокалипсиса

Главный вывод парадоксален: разрушает брак не кризис как таковой, а стиль коммуникации. Готтман выделил «четырех всадников апокалипсиса» — критику, презрение, оборонительную позицию и эмоциональное отстранение. Если они становятся привычкой, отношения начинают трещать по швам. Но если научиться их распознавать и заменять на уважительный диалог, у союза есть все шансы на долгую жизнь.

Пример: Николь Кидман и Кит Урбан — оскароносная дива и кантри-музыкант развелись после 18 лет публичной идиллии с детьми и красными дорожками. Но в 2024 году их брак рухнул под натиском «Четырех всадников Апокалипсиса», как Готтман называет главных убийц отношений. Критика: вместо «Ты никогда не помогаешь!» скажите «Мне нужна твоя поддержка». Презрение: сарказм и закатывание глаз — яд для романтики, как в их поздних публичных появлениях, где искра угасла. Оборонительная поза: «Это не я виноват!» вместо признания ошибок. Каменная стена: молчаливое игнорирование, когда партнер «закрывается».

Стройте «карту любви»

Ни один ветер не будет попутным кораблю, капитан которого не ведает, куда направляется. В любовных отношениях, зачастую напоминающих океанский шторм, также необходима навигация.

Успешный пример непростых семейных отношений — Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. В СМИ то и дело появлялись слухи о том, что пара находится на грани расставания. Критическую ситуацию подогревали сплетни: якобы Джастин увлекся актрисой Оливией Манн, с которой изменяет своей избраннице. И хотя ни Тимберлейк, ни Бил ничего не говорили о реальных проблемах, факты были красноречивее всяких слухов — Джессика собрала свои вещи и уехала, они действительно расстались после трех лет отношений. Результат — 12 лет брака, двое детей. Актер признался в одном из интервью: «Она — мой компас!» Пара провела работу над ошибками и регулярно «обновляет карту»: ужины с вопросами вроде «Что тебя вдохновило на этой неделе?», «Что делает тебя счастливой прямо сейчас?». Это не терапия, а флирт уровня «Секса в большом городе». И это работает.

Готтман подсчитал, что в разговоре счастливые пары поворачиваются друг к другу 86% времени. Такие взаимные жесты принятия, привлечения внимания он обозначил термином: «биды» любви. Если женщина воскликает: «Посмотри, какое у меня платье!», а мужчина в ответ говорит с восхищением: «Ты ослепительна!» — у этой пары есть будущее.

Еще один позитивный пример — союз Дэвид и Виктория Бекхэм. Давление прессы, слухи, разница темпераментов — их отношения не раз проходили проверку на прочность. Однако они неизменно подчеркивают: ключ — в командности. Это еще один краеугольный камень метода Готтмана. Важно не «кто из нас прав», а «как нам справиться вместе».

Готтман утверждает: основа крепкого брака — дружба. Партнеры должны знать внутренний мир друг друга — страхи, мечты, планы. Он называет это созданием «карты любви».

Что можно взять из метода Готтмана прямо сейчас

Мы не готовы в этой небольшой статье раскрыть подробно смысл метода, но вот несколько принципов, которые легко адаптировать к реальной жизни:

Мягкое начало разговора

Формулировки без обвинений снижают уровень защиты у партнера и позволяют обсуждать проблему, а не личность.

Баланс 5:1

На один негативный эпизод должно приходиться минимум пять позитивных взаимодействий — комплиментов, благодарностей, прикосновений.

Ремонт отношений

Умение вовремя сказать «Мне жаль» или «Давай попробуем еще раз» спасает больше браков, чем демонстративная и высокомерная правота.

Поддержка личных мечтаний

Счастливые пары не подавляют амбиции друг друга, а становятся опорой.

Готтман не обещает вечной безоблачности. Он говорит о реалистичном, зрелом браке — где есть конфликты, усталость и несовпадения, но нет презрения и холодного молчания. И, возможно, именно в этом секрет устойчивых союзов: не в отсутствии штормов, а в способности каждый раз выбирать друг друга — осознанно, бережно, по-взрослому.