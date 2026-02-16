Ученые раскрыли тайну феномена «бабочек в животе»

«Бабочки в животе» — так описывают то самое щекочущее, нервное ощущение перед собеседованием, публичным выступлением или в начале романтических отношений. За поэтичной метафорой скрывается вполне конкретная физиология, рассказали ученые. Об этом сообщает портал The Conversation.

© globallookpress

Это ощущение — часть реакции «бей или беги», в которую вовлечена автономная нервная система. Когда человек воспринимает ситуацию как потенциально опасную — физически или социально, реальную или воображаемую, — сигнал поступает в миндалевидное тело мозга. Если оно распознает угрозу, запускается каскад реакций через гипоталамус.

Надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин. Учащается сердцебиение, повышается уровень сахара в крови, усиливается приток крови к мышцам. Организм готовится к действию — к борьбе или бегству.

Пищеварение в этот момент становится второстепенным. Кровоток к желудку и кишечнику уменьшается, замедляется перистальтика — ритмичные сокращения кишечника. Через блуждающий нерв, который соединяет мозг с органами грудной и брюшной полости, изменения в работе желудка передаются обратно в мозг. Именно эта временная «пауза» в привычной активности кишечника, вероятно, и создает ощущение трепета или «порхания».

С научной точки зрения это одно из проявлений так называемой оси «кишечник — мозг» — системы двусторонней связи между нервной системой и пищеварительным трактом. Она участвует не только в регуляции пищеварения, но и в формировании эмоций и реакции на стресс.

Иногда возникает вопрос: могут ли в этом участвовать кишечные микробы? Прямых доказательств того, что именно микробиота вызывает ощущение «бабочек», нет. Микроорганизмы слишком малы, а их изменения происходят постепенно, чтобы объяснить внезапное ощущение тревоги. Однако есть данные, в основном полученные на животных моделях, что микробиота может влиять на стрессовую реакцию. В одном небольшом исследовании у людей диета, богатая пребиотической клетчаткой, ассоциировалась со снижением субъективного уровня стресса, но этих данных пока недостаточно для окончательных выводов.

Нужно ли вообще что-то делать с «бабочками»? Если это редкая реакция на важное событие, вмешательство может быть и не нужно. Организм сам вернется в норму, когда ситуация закончится.

Помочь может осознанное наблюдение за ощущениями: внимание к дыханию и телесным сигналам позволяет заметить напряжение до того, как оно станет чрезмерным. Иногда полезно изменить саму ситуацию — лучше подготовиться к собеседованию или напомнить себе, почему этот шаг важен.

Если тревога возникает часто и мешает жить, психологи рекомендуют не бороться с ней, а попробовать «снять борьбу» — позволить ощущениям быть, вместо того чтобы пытаться их подавить.