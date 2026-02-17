Психолог объяснил, какие функции жена и мать выполняют для мужчины

Согласно недавнему исследованию, почти для трети мужчин мать остается самой важной женщиной в жизни. Эксперт считает, что разделение ролей женщин для мужчины является естественным.

Практикующий психолог Денис Габовски прокомментировал результаты исследования, согласно которым фигура матери остается ключевой для 31% мужчин, а жена стоит на первом месте только у 26%. Он считает, что такие результаты опроса вполне закономерны и ожидаемы, так как отвечают принципам формирования привязанности и авторитета.

«Мать — первый значимый взрослый в жизни ребёнка, именно через отношения с ней формируются модель базового доверия и представления о надёжности близкого человека. Эти ранние паттерны нередко сохраняются во взрослой жизни, даже когда мужчина создаёт собственную семью», — говорит Габовски.

В беседе с aif.ru Он отметил, что в семейных отношениях фигуры матери и жены не конкурируют. Это разные типы отношений. Если мать – это, прежде всего, эмоциональная опора, то вместе с женой он решает совместные бытовые, финансовые и воспитательные вопросы. Поэтому ничего удивительного нет в том, что мужчина обращается к матери за моральной поддержкой.

