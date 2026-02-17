Россияне стали чаще использовать в повседневной речи нецензурную брань, сообщили в Институте русского языка имени В. В. Виноградова. «Вечерняя Москва» выясняла, почему это произошло.

Русский мат надо спасать — такой громкий тезис сегодня выдвигают отечественные лингвисты. При этом так же часто озвучивают и заявления о необходимости наложить строгие запреты на использование ненормативной лексики. Так в чем же парадокс: почему звучат такие полярные мнения?..

Откуда ноги растут

Точных статистических данных по использованию мата, конечно, нет: объективно и скрупулезно никто этот вопрос не исследовал. Тем не менее, рассуждая об этом вопросе, мы можем отталкиваться от ситуативной обстановки, — рассказывает «Вечерней Москве» лингвист-переводчик Павел Голицин.

По его словам, нецензурная брань — это инструмент, которым надо уметь пользоваться. Но современный человек к ненормативной лексике прибегает куда как чаще, чем следовало бы. Связано это с морально-психологическим состоянием людей. Чем эмоциональнее человек реагирует на то или иное событие, тем более «яркие» слова старается применять.

Сегодня, по мнению лингвиста, ругаться чаще стали из-за... спецоперации. События на Украине многих держат в напряжении и постоянных переживаниях о родных и близких, которые находятся на фронте или в приграничных районах.

Беда объединяет людей: даже те, у кого нет близких на фронте, присоединяются к помощи бойцам и болеют за них всей душой. Общее горе стирает эмоциональные рамки: сдерживать свои чувства становится все сложнее, — отмечает Павел. — Я сейчас работаю специалистом по охране труда и промышленной безопасности, так что часто общаюсь с рабочими, в том числе и о спецоперации. И с уверенностью могу сказать, что их выражения стали крепче и эмоциональнее, потому что эта тема очень животрепещущая.

Вокруг СВО происходят интенсивные политические и экономические события, которые загружают общество еще больше. С каждым годом они дают все более мощный отклик, вызывая яркую эмоциональную реакцию. Мы ведь не можем вечно копить внутри то, что нас волнует: в какой-то момент наступает предел, и все переживания вырываются наружу. Оттого и материться люди начинают больше.

Открыться друг другу

Многое зависит не только от контекста разговоров, но и от поведения собеседников. Незнакомые люди явно не будут с порога проявлять свои переживания через нецензурную брань. А когда разговор становится настолько душевным, что человек позволяет себе такие выражения — тогда и собеседник может к ним прибегнуть.

Сейчас люди чаще используют мат в речи из-за многих факторов, — рассказывает преподаватель филологического факультета РУДН Ксения Камардина. — Например, соцсети и онлайн-коммуникации снижают барьер: люди пишут, что думают, мат стал заметнее. Ненормативная лексика все чаще воспринимается как часть повседневного общения. В музыке и кино используют мат как элемент бунтарства или привлечения внимания.

Требует избавления

По поводу того, нормально ли использовать бранные слова, есть две точки зрения. Одни считают, что нужно выжигать мат на корню, а другие же не видят в нем ничего криминального.

Говоря по правде, нецензурная лексика — это такая же составляющая русского языка, как и любые другие слова. Информацию о них можно найти и в известных словарях Ожегова или Даля. Но важно понимать, что это хирургический инструмент, который нужно уметь использовать красиво, в нужное время и в нужном месте. А то некоторые люди иногда абсолютно перестают замечать, что они бранятся — именно это, по большей части, и смущает лингвистов, — подчеркивает Павел Голицин.

С другой стороны, есть понятие культуры и общественной этики. Например, преподаватель школы или высшего учебного заведения не может позволить себе использовать мат, даже в том случае, если все его слушатели нормально к этому отнесутся. Это попросту выходит за рамки общепринятых этических норм. Внимательно следить за своей речью должны и руководители, обслуживающий персонал, а также другие специалисты, ниша которых — работа с людьми.

Регулярное употребление ненормативной лексики повышает уровень агрессии и эмоциональной напряженности, затрудняет самоконтроль и эмоциональную регуляцию. Некоторые исследования связывают мат с риском интеллектуальной деградации и снижением когнитивных способностей. Мат может заменять богатую лексику, упрощая коммуникацию и ограничивая способность выражать мысли точно и разнообразно, — отмечает Ксения Камардина.

Русский язык — великий и могучий: в нем предостаточно эпитетов и глаголов, которые можно использовать вместо брани и не потерять от этого экспрессивности в выражении своих чувств. А если человек использует нецензурную лексику по любому поводу — это уже может говорить о скудности его словарного запаса.

Люди деградируют: выразить мысль хочется, а слов, для этого подходящих, нет. Вот они и используют эту грязь, — замечает иерей Игорь Спартесный. — Мат — это почти всегда язык агрессии. А значит, человек, регулярно его употребляющий, чаще всего злой и неадекватный. Много людей, когда приходят в храм, начинают нелегкую и совсем не быструю борьбу со сквернословием. Вера помогает от него избавиться. Но те, кто вне Церкви, с этим почти никогда не борются. А делать это нужно: ведь от этого зависят взаимоотношения с людьми внутри общества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Цветков, клинический психолог:

В прошлом году ВЦИОМ опубликовал результаты своего исследования о том, как часто матерятся люди. Выяснилось, что каждый седьмой из опрошенных использует нецензурную брань с разной периодичностью. В сравнении с опросом 2008 года эта доля выросла на 10 процентов. Мат можно встретить в социальных сетях, в том числе у псевдопсихологов, которые объясняют свои эмоции через нецензурную брань. И они, словно сорняки, губят тех, кто их слушает — детей и подростков. Молодежь уже просто не понимает, насколько много в их речи матерных выражений. Более того, их совершенно не смущает присутствие рядом взрослых. Именно из-за этого с каждым годом все больше взрослых разговаривает матом — они научились этому, будучи подростками.

ИЗ ИСТОРИИ

Существует несколько теорий, как на Руси появился мат. По словам филолога Ксении Камардиной, наиболее популярная из них связана с религиями. Филологи считают, что нынешние нецензурные слова раньше использовались для проведения языческих обрядов. Особенно для ритуалов, связанных с плодородием: отсюда такое разнообразие слов, связанных с женскими и мужскими половыми признаками. А вот в том, что эти слова стали табуировать, согласно этой теории, виновата Церковь. С ее появлением все, что связано с язычеством, начали активно вытеснять и порицать. В том числе это коснулось и слов, которые использовали для обрядов.