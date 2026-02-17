Почему психологические опросники не подходят для людей с высоким IQ

сследование, опубликованное в журнале Intelligence, ставит под сомнение привычные методы оценки психического здоровья у людей с высоким интеллектом. Ученые из Гданьского университета в Польше под руководством Станислава Червинского изучали, насколько стандартные опросники депрессии и стресса корректно отражают эмоциональное состояние высокоинтеллектуальных участников.

© Naukatv.ru

Миф одинокого гения

Культурный стереотип о «синдроме Ван Гога» предполагает, что высокий интеллект часто сопровождается социальной изоляцией, тревожностью или психологическими трудностями. Однако данные крупных исследований показывают, что интеллект в целом связан с лучшим здоровьем и удовлетворенностью жизнью. Некоторые исследователи выдвигают идею «нелинейной» зависимости: интеллект помогает до определенного уровня, а сверхвысокие показатели могут стать источником стресса.

Авторы поставили цель проверить, действительно ли в верхней части спектра IQ наблюдается ухудшение психического здоровья, и исследовать возможные различия между мужчинами и женщинами.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные из двух крупных лонгитюдных исследований. Для оценки интеллекта использовался квалификационный тест вооруженных сил, для психического здоровья — Шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований и Опросник психического здоровья-5.

Сначала расчеты показали любопытную картину: по мере роста IQ психическое состояние в среднем становилось лучше, но только до определенного уровня — после него тенденция будто бы разворачивалась в обратную сторону. Однако при более тщательной проверке обнаружилась серьезная проблема.

Проблема измерения

Чтобы разобраться, ученые применили более сложный статистический метод и проверили, одинаково ли опросники «работают» для людей с разным уровнем интеллекта. Оказалось, что нет.

Вопросы, которые для людей со средним IQ довольно точно указывают на признаки депрессии, у участников с высоким интеллектом начинали терять смысл. Те же самые формулировки они могли понимать иначе, поэтому ответы уже не отражали их реальное психологическое состояние. Иными словами, опросники переставали быть точным измерительным инструментом для самых умных участников.

«Вопросы анкеты могут означать для высокоинтеллектуального человека нечто иное, чем для других», — отмечают авторы.

Причины могут быть разные: умные люди склонны глубоко анализировать формулировки, интенсивно концентрироваться или маскировать свои эмоциональные реакции. Симптомы, которые в общей популяции считаются проблемой, у них могут быть проявлением особенностей когнитивного стиля.

Социальные факторы также играют роль. Высокоинтеллектуальные женщины могут сталкиваться с дополнительными стрессами, например, чувством отчуждения в профессиях, где они находятся в меньшинстве, или осуждением за карьерные приоритеты. Это может усиливать различия в психическом состоянии между полами.

Это важно не только для депрессии и стресса, но и для оценки личности, тревожности или социальных установок.